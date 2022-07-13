許多情侶分開後，看到另一半生活美滿時，心裡總是會有各種怨言。一名女網友表示，自己和前男友都是不婚主義者，沒想到分手2年後卻發現，前男友竟因為新對象「第一次給他」而決定步入婚姻，讓她直呼自己根本被當洩慾工具。

原PO在Dcard發文表示，她和前男友交往了5年，期間確認兩人都是不婚主義者，最後因為觀念不合分開。沒想到分開2年後，就聽聞前男友準備要和認識1年的新歡結婚。

原PO說明，前男友的現任女友大學剛畢業，對婚姻充滿不安、沒有很想早結婚，「結果我前男友很努力向她求了超多次婚的，還提前買了一克拉鑽戒努力不懈直到女生點頭為止。然後對我則是別說求婚，連詢問我都沒有過」。

原PO詢問共同好友後才得知，前男友想婚的很大原因竟是新歡給了第一次，因此才想負責一輩子，讓原PO怒轟自己根本是被當洩慾工具，「小丑原來是我」，認為前男友浪費她5年時間根本渣男。

不過許多網友看了前因後果後，紛紛反批「講到性自主的時候是現代女性，說的求婚又要向以前一樣，維持女生矜持讓男生拜託，可不可以不要那麼自助餐，為何不是你自己求婚」、「從這件事就可以看出你的個性如何，難怪他不想跟你結婚，一不如意就要醜化對方，把自己放在受害者角色，無法理性思考，不成熟又情緒化，像你這種人我也不敢結」、「都分手了，而且你也不想婚不是嗎」。