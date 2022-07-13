竹北市豆子埔溪水環境改善整體計畫，立委林為洲要求環保署和水利署逐年編列補助經費。（羅浚濱攝）

縣府提出竹北市豆子埔溪水環境改善整體計畫，希望中央補助1億3566萬元改善水質和水環境，立法院衛環委員會13日到竹縣聽取簡報，環保署和水利署互推「沒經費」，讓與會人士傻眼，立委林為洲要求該計畫先定案，環保署和水利署再逐年編列補助經費。

縣府工務處委託顧問公司說明豆子埔溪水環境改善計畫，從2019年開始辦理地方說明會、公民參與工作坊，完成現況調查及生態檢核作業，將設置礫間淨化場，將中、重度汙染區域截流，改善成輕度汙染等級。

同時，改善沿線人行步道，軟化水泥護岸，創造漸進式植草緩坡，設立親水式水岸廣場，提升濱水生態友善空間，預計總經費1.97億元，希望中央以「全國水環境改善計畫」預算補助1.3566萬元，地方分擔4334萬元。

林為洲說，豆子埔溪流經竹北市14個里，枯水期時常發生大量魚群暴斃事件，水質改很重要，若改善完成，維護管理也非常重要，建議日後由竹北市公所維管，並建立河川管理員制度，加強巡查避免汙染源，以成全國示範。

環保署副署長蔡鴻德肯定豆子埔溪有公民參與，日後美景將可比美台中柳川，但全國水環境改善需求高，112和113年度各1億元，現只剩5000萬元，全國有24億的需求，沒經費不曉得如何處理，並且還要看前膽計畫後續要不要做！

蔡鴻德以此案是水利署做審查及複核，看水利署有無預算調整空間。水利署副署長黃宏蕭說，負責水環境計畫的相關部會，在計畫編定時就已匡定補助經費，水體環境是由環保署專責，要從環保署的「餅」去分，水利署只是統籌「代工」，沒有權利去動用經費。

林為洲指蔡鴻德「前面說的很好，後面說的不好！」環保署和水利署都沒經費，地方花了2年時間開公聽會，讓公民眾與意見，中央沒經費補助，讓與會人士都傻眼，不就白做規畫，會議也不能沒有結論。

林為洲指縣長楊文科全力改善豆子埔溪，縣府也願意多分擔自籌款的比例，要求此計畫先通過審查匡列定案，環保署和水利署再逐年編列補助經費。