張娜拉與老公蜜月照曝光。（摘自coffee and story IG）

張娜拉與劇中母親金惠玉的對手戲，讓她至今難忘。（八大提供

41歲韓國「童顏美女」張娜拉上月底完成終身大事，由於對方是小6歲圈外人，張娜拉貼心護尪，至今未讓男方的正面照曝光，日前小倆口度蜜月時前往資深藝人朴元淑在開設的咖啡廳，店家公開的照片中，依舊只有張娜拉露臉，不過與老公形成的「最萌身高差」也引起不少討論。而她主演韓劇《Oh My Baby》也正在八大戲劇台熱播中，張娜拉首度跨海回應新婚心情，「心情是覺得更加安穩和舒心，很幸福。」

《Oh My Baby》目前劇情發展來到張娜拉終於和攝影師高俊在一起，2人完全掩飾不住對彼此的愛意，無獨有偶，張娜拉的戲外人生，也正和攝影師老公甜蜜享受婚後生活。談及劇中探討生育及伴侶議題，張娜拉飾演的主角「張夏莉」只想生子不要婚姻，她回頭再看後表示：「夏莉的困難好像並不是我能去裁決的事情，但也有一些讓我有共鳴的部分；我也會思考如果現在有了後代會是怎麼樣？」播出後也引起不少30歲的女粉絲迴響，尤其劇中金句「比起結婚，更想要生個孩子。」讓不少女網友紛紛留言「可以不要老公，但不能沒有小孩」。

此外，張娜拉與劇中母親金惠玉的對手戲，一直讓她至今難忘，張娜拉說：「金惠玉前輩真的是一位非常有熱情的演員，而且儘管她是一位演技高手，卻總是以低姿態全身投入，看著這樣的前輩，我也只能更加努力了。」才剛踏入婚姻生活的張娜拉，對工作仍一刻不得閒，透露接下來的計劃，「即將拍攝有趣的作品，為此，我正在努力運動做好準備。」《Oh My Baby》每週一至五晚間9點在八大戲劇台播出。