宏碁(2353)集團宏碁資訊(6811)將於7月14日舉行上櫃前業績發表會，宏碁資訊總經理周幸蓉表示，我們站在對的產業趨勢上，下半年審慎樂觀，今年及明年兩位數成長是可以期待的。

宏碁資訊成立於101年2月，早期即針對企業客戶與政府部門，提供IT基礎建設與系統整合運用的解決方案和商用軟體銷售的授權解決方案供應商，近年更積極整合地端到雲端的延伸應用，協助企業營運服務走向雲端、大數據運用、人工智慧等新科技的運用與落地。

宏碁公司暨宏碁資訊董事長陳俊聖表示，PC是相當成熟的產業，要突圍必須各自想辦法，在PC產業活下來已不容易，其他產業發光發熱更不容易，營運模式必須優化成世界級公司，宏碁資訊為宏碁旗下在資訊服務產業中重要的策略布局，專注在數位轉型與雲端服務領域，長期協助政府及企業在地端及雲端的資訊部署，堪稱『最懂地端的雲端公司』，在整體環境受疫情衝擊時，宏碁資訊持續投入雲端服務，充分發揮其軟實力，以客戶需求為核心，協助企業從地端邁向雲端，實現數位轉型價值，更是宏碁逐步實踐『多元事業引擎策略』重要推進動能。

就產品線來區別，雲端及大量軟體服務約占宏碁資訊60.4%，應用開發及其他軟體服務約占14.77%，加值產品約占9.8%；就客戶別來看，高科技占宏碁資訊110年合併營收52%，金融約占14%，傳產及其他約占13%，政府及國營約占21%。

據資策會預估，全球資訊軟體暨服務市場，預估市場規模到2024達2.2兆美元，年複合成長率6.5%，其中台灣達新台幣5623億元，年複合成長率13.4%；另據其他機構預估，台灣企業的IT預算預估到2025年達83億美元，年複合成長率5.4%，其中公有雲服務成長率可達19%，其他IT預算成長率平均在3%以下。

宏碁資訊結盟國際頂尖軟體原廠，以顧問諮詢、加值應用、開發建置、維運服務等方式，提供客戶一站式、具實務應用經驗的整體解決方案，積極發展雲端服務，技術開發人員的雲端等專業證照累積超過500張，也是台灣第一家同時獲得微軟AE MSP、LSP及CSP三重認證的資訊服務商；以優異的技術驅動創新，以客戶的需求為核心，協助企業由地端轉型到雲端、雲地混合運營的最佳資訊服務夥伴。

此外，宏碁資訊也長期協助政府導入的數位化專案並持續發光，其中協助體育署規畫與建置的「體育雲i運動資訊平台」，獲得2021年世界資訊科技大會(WCIT)頒發的全球資通訊科技應用-傑出公眾合作服務全球首獎，是繼2020年為CDC建置的「台灣醫院感染管制與抗藥性監測管理系統」得到Covid-19最佳產業解決方案全球首獎後，連續兩年得到這項資通訊業界的奧斯卡金像獎，宏碁資訊科技研發能力屢獲國際肯定。

宏碁資訊目前資本額3.64億元，今年第1季稅後盈餘1.15億元，年增63.19%，每股盈餘為3.18元，累計前6月合併營收為37.19億元，年增18.01%。

展望未來，宏碁資訊以軟體經濟生態圈的經營者，協助企業客戶建立資訊韌性，成功踏上數位轉型的旅程。因疫情影響帶動居家辦公趨勢及物聯網、雲端服務、行動通訊、大數據及AI的技術驅動下，積極投入研發資源以提升資訊軟體與雲端服務之需求；更在企業積極數位轉型的商機驅動下，宏碁資訊將持續投資雲端服務，推出「iCMP智慧跨雲維運管理平台」，擴展對於客戶數位轉型的服務能量，配合大數據分析及AI應用，協助企業創造地端到雲端的創新價值，開創客戶、原廠的三贏局面共享成功，並為獲利帶來長期且具競爭力及持續性的貢獻。