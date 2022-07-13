深受國人喜愛的夏日消暑聖品蘭陽紅龍果，今（13日）在羅東鎮農會辦理品質評鑑，今年共有28位農友參賽，最後由員山鄉農會農友黃正光勇奪紅肉組冠軍、三星地區農會農友詹前誠奪得甜王組冠軍。（吳佩蓉攝）

深受國人喜愛的夏日消暑聖品蘭陽紅龍果，今（13日）在羅東鎮農會辦理品質評鑑，今年共有28位農友參賽，最後由員山鄉農會農友黃正光勇奪紅肉組冠軍、三星地區農會農友詹前誠奪得甜王組冠軍；黃正光笑說，「這次得冠軍不意外，因農會推廣組積極協助我們，有信心奪冠」。

宜蘭縣政府農業處表示，宜蘭縣紅龍果種植面積約45公頃、產量約1202公噸，主要產區在員山鄉、三星鄉、礁溪鄉等鄉鎮，7、8月產季是最好吃的時候，平均15至20天可採收1次，今年販售價格跟去年差不多，維持1斤60元上下。

理事長陳漢鍾表示，宜蘭縣紅龍果雖種植面積不大，但每年做評鑑活動在於讓在地果農能夠以最好的品質呈現給消費者，使果農有相互交流、切磋技術的機會，在生產過程中都能感受到農友的用心，讓消費者信任蘭陽紅龍果的優良品質。

總幹事吳聰杰指出，今年有28名農友報名參加，評鑑方式有分5大項，外觀、重量、口感、甜度及農藥殘留安全用藥的評分，尤其是安全用藥的部分，報名後縣府會派員至田間採果檢驗，符合標準才能參加第2階段評鑑。

吳聰杰說，今年因天候關係，紅龍果生產量較去年少3分之1，但品質還是能媲美中南部，尤其是三星鄉、員山鄉，其早晚溫差大、糖度轉化提高，故今年甜度比去年整體還要高出1.5度，可到23.5度，像梨子15度、葡萄18度就很甜，更別說是蘭陽紅龍果，藉由這次比賽能建立品牌，讓農友提高自己種植管理的技術。

黃正光表示，感謝員山鄉農會每次都提供最新資訊跟農民討論，像是病蟲害的問題，因本身是做有機紅龍果，果肉香Q甜、無草腥味，此次賽事對自己特別有信心會奪冠，因農會推廣組常常開課程供農友們取經，黃笑說，「去年第2名，今年不意外自己會冠軍」。

林姿妙說，感謝農友們認真努力耕種出最好吃的紅龍果，這次評鑑甜度都非常高 、果肉也非常的Q，且有豐富膳食纖維、消暑解渴，歡迎鄉親朋友多多購買，這些農民因大家的鼓勵，才能繼續種出更好的紅龍果給大家吃，縣府將全力支持農民們，種出宜蘭優質農產品。