自5月疫情爆發，加上通膨疑慮，民眾、企業對弱勢的捐款趨於保守，導致新竹市天主教仁愛社會福利基金會募款比往年短少100多萬元，仁愛除了苦撐之外，也提早推出中秋募款活動「愛月2022中秋LOVE義賣」，希望藉由中秋募得款項過寒冬。

仁愛基金會執行長林湘雅表示，弱勢團體近年募款就已相當不容易了，這1、2年更因新冠疫情影響各行各業，讓公益募款更極度困難。

仁愛所服務的身心障礙朋友多數為重度身心障礙朋友，並於2006年成立「仁愛社會福利基金會」，隔年立案附設「晨曦發展中心」，提供早期療育、日間照顧、社區居住、個案管理等服務，支持並陪伴他們擁有健康與幸福的生活，目前服務對象約760人。

林湘雅表示，疫情來襲，不僅公司行號、學校受影響，仁愛除了募款問題，其實面對防疫也是極大挑戰，還好全體嚴格遵守防疫規定，戴口罩、勤洗手、環境消除，防堵了疫病的擴散。對於居家隔離、自主防疫或停課在家的服務對象，工作人員以視訊進行線上課程，並協助家庭照顧功能薄弱者線上看診拿藥，提供每日健康關懷，服務不間斷。

由於目前仁愛目前有100餘萬營運經費沒下落，今年的中秋募款希望能夠一舉籌募到300萬元的教學及復健等服務費用。

今年特別與知名廠商「新東陽」、「手信坊」、「一之鄉」、「天使文旦」配合，活動義賣目標1萬2000盒，因疫情衝擊，公司行號及個人訂購數量極少，目前只接到100多盒訂單，中秋義賣訂購至8月26日截止，希望社會大眾揪團愛心訂購，給仁愛的弱勢朋友1份支持。