新北市中和區某公司陳姓主管2020年趁著與女下屬獨處時，一時色慾薰心，要求女下屬裸體給他看，陳男遭拒後，竟強脫對方衣物，不顧女下屬拚命掙扎，持續用身體壓制，撫摸對方胸部，直至女下屬大喊報警才罷手。新北地院認為，陳男犯後矢口否認犯行，態度非佳，但考量其已達成調解，因此依強制猥褻罪判處10月徒刑，緩刑3年，並付保護管束。

判決指出，陳男2020年7月間以指導工作為由，與女下屬約定在辦公室加班，陳男不久後就向女下屬透露，想要觀看對方裸體，陳男遭拒後就用身體壓制住女下屬，強脫對方上衣、內衣。

女下屬因反抗跌坐在地，但陳男仍不罷休，強行將對方抓回辦公室，造成女下屬腰部、右上臂、左肩都受有輕傷，並持續撫摸對方胸部，直至女下屬大喊報警才鬆手。

合議庭認為，女下屬驗傷報告已明確說明傷勢成因，可見陳男有對其進行暴力行為，事證明確。合議庭指出，陳男不思尊重他人的性自主決定權，為滿足自己性慾，對女下屬強制猥褻，實有不該，且犯後矢口否認，矯飾卸責，直至交互詰問程序才坦承犯行，態度非佳，已耗費訴訟資源。

不過，考量陳男已賠償女下屬60萬元，達成調解，因此判處10月徒刑、緩刑3年，緩刑期間付保護管束，全案可上訴。

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