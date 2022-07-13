台灣便利商店分布密集，常常一條街上就會出現好多門市，店員不僅要為顧客結帳，甚至連泡咖啡、珍珠奶茶都難不倒。日前一名網友發現，有全新的紅色吧檯進駐便利商店，迫使店員「新技能解鎖」，照片一曝光讓不少人笑說，這下可能還要「唱歌再拋接了」。

男網友今（13）日在臉書社團《爆廢公社》發文表示，「711店員又解鎖一樣技能」，原來現在便利商店的店員除了要會結帳、列印、做咖啡、泡茶、做珍奶、收包裹，由於某些特殊門市和「COLD STONE」聯名合作，店員還要學會挖冰，充當冰淇淋店店員。從原PO發出的照片中可見，便利商店裡面多了一個紅色的小型冰淇淋吧檯，提供給店員製作冰品。

而提到連鎖冰淇淋COLD STONE（酷聖石），許多人都會聯想到知名的「炒冰」，以及店員搖鈴鼓唱歌的歡樂氣氛，過去甚至還有「拋接冰淇淋」的特殊表演。因此許多網友看到貼文後忍不住笑意，紛紛留言表示，「不知道會不會唱歌」、「可以唱歌外加拋接嗎」、「現在要炒冰了啦」、「完全沒辦法當薪水小偷」、「以後會不會有修水電的服務？」

連鎖冰淇淋店進駐特定的便利商店門市，民眾到便利商店購物又有新選擇。（圖／取自爆廢公社公開版）

除此之外，還有許多網友留言補充，認為現在要在便利商店工作真的很不容易，還曾經看過做熱壓吐司、生啤酒拉杯的店員，「真的對小7店員敬禮」、「離職後，任何的服務業都難不倒前小7員工」、「超商店員真的十項全能」。