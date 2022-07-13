竹南鎮公所舉辦校園歌喉戰，日前舉行初賽。（竹南鎮竹公所提供／謝明俊苗栗傳真）

邁入第5屆的竹南鎮公所校園歌喉戰，去年曾有優勝選手登上國內知名歌唱比賽節目，獲得亮麗的成績，今年的賽事歷經激烈的初賽競爭，最後入圍決賽的40名國小、國中及高中職組選手，將在17日下午在鎮公所3樓演藝廳共聚一堂展開最後競逐，鎮長方進興期望讓有實力有興趣往歌唱事業發展的年輕朋友們，能有個發揮自我的舞台。

竹南鎮公所延續過去辦理多年的校園歌喉戰，讓竹南的孩子有機會在舞台上展現才華，去年更有優勝者登上多個電視歌唱節目比賽，獲得亮麗的成績，竹南鎮公所持續挖掘在地明星，推動辦理校園歌喉戰，歷經激烈的初賽，入圍的有國小組20位、國中組10位、高中職組10位選手，來爭取最後勝利者。

今年因新冠肺炎疫情，確診人數一直在高峰徘徊，今年預賽一度延期，最後在7月1日正式登場，原本公所擔心疫情影響參賽學生意願，但參賽學生照常發揮對歌唱的熱情，正常出賽。

參加初賽學生共計有高中職組21名、國中組18名、國小組45名學生，為爭取進入決賽的門票，各組競爭相當激烈，主辦單位為保障參賽者及現場觀眾的健康安全，於比賽現場規劃了縝密的防疫措施，除了戴口罩、量體溫、噴酒精外，現場座位均以高於疫情指揮中心指示規範，拉開1.5米安全距離、舞台與評審及觀眾距離則為3米以上，每一支麥克風則於使用後，由專人精細消毒後才再供使用。

目前排定決賽將在17日下午1點起在鎮公所三樓演藝廳舉行，鎮公所除發給獎金鼓勵決賽優勝歌手，並安排在未來大型活動中邀請登台演唱。