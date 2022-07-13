民進黨今中執會通過徵召衛福部長陳時中參選台北市長。

被問到陳時中2014年曾挺台北市長柯文哲參選北市是否要道歉？陳時中表示，「如果要為這樣的事情道歉，我覺得也沒有必要」。

他強調，每次的選擇都要負責，民主政治就是如此，自己2014年曾經力挺現任市長柯文哲，但他後來的表現不如大家希望，「如果要為這樣的事情道歉，我覺得也沒有必要」，畢竟柯文哲很努力在做，只是民主機制，大家都想讓城市的未來更好，不斷做出更好的選擇。

被問到目前民調領先國民黨台北市長參選人蔣萬安4％一事，陳時中說，大家常講民調高高低低、有來有去，高一點對團隊是激勵，讓大家更有力量往前走，重要的是自己與團隊端出的牛肉是不是符合台北市民、區域治理的需要。

陳時中也說，他的理念是合作才會成功，他一直在想，怎樣能做得更多更好，不是想別人多爛多不好，那些已經沒有意義，現在已經進入選戰時候，太多揶揄跟諷刺是大可不必，要提出什麼、要做什麼才是重要的。