華人科幻巨擘倪匡日前仙逝，家人也已公告遵遺訓不設儀式火花完成，身後事雖已告一段落，追憶他的身前事卻仍讓台灣的出版社間產生尷尬，又由於倪匡作品的版權皆是賣斷，一個故事的始末分散於不同作品且版權分屬不同出版社，近日有讀者發起，希望風雲時代與皇冠出版社整合再推衛斯理系列。

皇冠出版社日前在臉書追憶倪匡，分享了雙方合作的因緣，是因當時度假中把旅費花光了，當時他打電話給台灣的出版社負責人希望預支版稅應急，卻遲遲未收到匯款，皇冠創辦人平鑫濤當知情況立即把錢匯給人在海外的倪匡，此舉不但促成雙方的合作，甚至倪匡日後甚至率性地決定版權免費送給皇冠，不需再付版稅。

這段往事公諸於世，卻令遠景出版也公告回應，其中所指遲遲未匯款的台灣出版社即是指遠景，但遠景與倪匡或金庸合作時，「無論版稅或是來台造訪，遠景都是高規格對待之」為捍衛遠景聲譽以及已故創辦人沈登恩的人格而發聲明。對此皇冠回應臉書上懷念倪匡的文章「只是如實陳述倪匡老師和皇冠合作的因緣，無意指涉任何人」也對遠景的說法「表示尊重」。

身前軼事引起爭議，倪匡身後，對衛斯理系列作品能合體的期盼，也受限於版權分散於不同出版社而倍增難度。讀者許德成表示，倪匡早期作品除了賣斷給不同出版社，往往一個故事延續在3、4本小說裡才完整。他整理了倪匡衛斯理、原振俠、羅開、浪子高達、公主與年輕人等系列，各有分散在風雲時代與皇冠的作品，「倘若兩社合作，可以整合倪匡先生大半重要著作」。

許德成指出，衛斯理系列誕生於1963年，明年即滿60週年，且倪匡對舊版內容曾有所修訂，作為資深的倪匡讀者，很期待至少衛斯理系列能夠打破復刻舊版，而是重新整合後出版，「雖然知道難度很高，但風雲時代已表示有意願合作，且平鑫濤先生在世時，聯經、皇冠與風雲時代也曾合作過高陽作品集的整合」。皇冠出版則回應針對倪匡作品再版事宜，正在評估可行性。