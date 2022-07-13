2022台北國際夏季旅展15日將於世貿一館登場。老爺酒店集團為衝刺下半年國旅市場，集結旗下10家飯店，推出15款住宿及餐券多元組合商品，包含最受溫泉迷期待的三天兩夜知本老爺雙人樂遊券、北投老爺搭配台南老爺行旅及台中大毅老爺行旅的雙老爺聯賣套票、新竹老爺雙人住宿券買10送1、礁溪老爺午餐揪團饗樂券買7送1等超多精選組合，住宿優惠最低下殺1.8折起，餐飲優惠全面6.6折起，餐飲與住房「通殺」搶市。

深受國人喜愛的老爺住宿券，針對暑假旅遊推出多款主打輕旅行商機產品。台北老爺以延後入住更實惠的「晚鳥券」搶市，傍晚六點後入住，雙人豪華客房一泊二食3,488元，平日入住再享房型升等。老爺會館祭出雙人行含早餐只要1,888元超優惠方案，9月底前入住還可延遲退房，最適合精打細算小資族。近年詢問度超高的新竹老爺亦推出雙人2,999元住宿券，本次旅展更加碼買10送1優惠。

以設計酒店品牌聞名的「老爺行旅」則推出激省方案搶攻年輕族群。文青首推的台南老爺行旅，雙人入住下殺2.7折，每晚只要2,688元，限量250張，指定日入住再加贈早餐。素有旅店美術館之稱的台中大毅老爺行旅，推出雙人含早餐2,799元，平日入住另贈500元ZEBRA餐飲抵用券，再享買5送1。位於南港軟體園區捷運站旁的南港老爺行旅，雙人入住含早餐只要2,388元，等同3折優惠。

台東知本老爺推出雙人三天兩夜樂遊券，含兩次早餐和一次自助式晚餐，加贈酒店至車站及知本森林遊樂區來回接駁，每套只要11,900元，限量500套，售完為止。若想一次體驗不同類型的老爺飯店，可選購「北投老爺X台南／台中老爺」雙老爺聯賣套券，入住北投老爺一晚，搭配台南或台中老爺一晚，雙人三天兩夜只要7,999元，一次體驗奢華溫泉度假和藝文設計之旅。只要7,999元，一次體驗奢華溫泉度假和藝文設計之旅。礁溪老爺則是針對國小1～4年級孩童推出三天兩夜冬季兒童野營體驗券，每名11,999元，多元化的活動安排，專業活動員帶領，為孩子的寒假生活超前部署。

網友激推必囤的「台北老爺午晚餐饗樂券」，可任選Le Cafe咖啡廳Buffet吃到飽、明宮粵菜廳套餐或中山廳日本料理套餐，每張只要1,880元，相當於6.6折起，夏季旅展現場再加碼買10送1。此外，台北老爺同時推出1,380元LeCafe咖啡廳雙人平日下午茶券，民眾可一邊欣賞中山北路林蔭大道美景、一邊品嚐五星美食。礁溪老爺則主打「老爺午餐揪團饗樂券」，每套8張6,720元起，可享雲天自助午餐1客或岩波庭宜蘭廚房悠遊早午餐1客。

為了方便消費者購買，老爺酒店將於7月15日中午12時至18日下午18時開放線上購券，購買後可選實體或電子票券，即買即用最便利。現在加入老爺酒店集團LINE好友，立即掌握第一手優惠資訊。