LED封裝龍頭億光（2393）日前公告增資德國照明子公司WOFI 2,200萬歐元，以目前歐元兌新台幣匯率計算，億光相當於增資德國子公司新台幣6.6億元，約當0.15個資本額，對此億光表示，考量全球升息趨勢形成，故擬增資子公司WOFI，用於償還銀行借款節省利息支出減輕營運壓力。

WOFI為億光持股100％之德國照明子公司，成立已久，上周董事會決議增資德國子公司2,200萬歐元，折合新台幣約6.6億元，對照億光目前資本額44.34億元，億光相當於增資WOFI達0.15個股本，金額不可謂不大。

億光對此表示，考量全球升息趨勢形成，故擬增資子公司WOFI 2,200萬歐元，用於償還銀行借款節省利息支出減輕營運壓力。

為了對抗通膨，升息成為全球趨勢，利息支出對於中小型公司來說仍是一大負擔，加上歐元近期受俄烏戰爭衝擊而大貶，目前與美元匯率達一比一，為最近二十年來首見，匯率、升息等總經變數，牽動廠商的資金調度。

億光為LED封裝龍頭，去年每股盈餘繳4.37元成績單，為七年以來新高紀錄，2022年黑天鵝不斷，然億光產品線分散，不可見光的光耦合器產品高度客製化，對景氣相對有抵抗力，為最有機會與去年持平的LED廠。

據億光統計，6月營收達17.97億元，受到季底盤點、傳統淡季的雙重影響，營收月減8.82％、年減25.6％，累計今年第二季營收51.28億元，為九季以來相對低點，今年首季億光繳出每股盈餘1.05元成績單，累計今年上半年營收達106.3億元，年減15.9％。