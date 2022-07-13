櫃買中心13日表示，近期股市波動大，投資人應審慎評估投資標的產業與企業營運現況，為利投資人瞭解上櫃公司最新之財務業務資訊，規劃一系列之「櫃買市場業績發表會」，時間分別為7月21、28日，8月12、16、18、19、23、24及26日。本系列業績發表會將採線上直播方式，由與會公司代表進行簡報直播，並針對投資人會前所提問題進行回覆。

櫃買中心指出，各場次與會公司之簡報檔將於發表會前一營業日下午5點前置於活動網頁下載專區，投資人可於發表會當日中午12點前，於活動網頁提問欄位輸入想詢問的財務業務問題，或於會後依公司簡報檔所示或公開資訊觀測站公司基本資料之投資人關係聯繫方式，續與公司溝通交流，每場簡報影音檔將於會議結束後置於櫃買中心網站影音專區，提供投資人點閱觀看。

櫃買中心表示，臺灣完整半導體產業鏈具備強大之全球競爭優勢，居電子產業重要領頭羊地位，而隨著5G、人工智慧（AI）及電動車等數位轉型加速，半導體產業之發展也備受市場期待。7月21日（下周四）安排首場「半導體（一）」主題，邀請半導體矽晶圓廠商環球晶、太陽能晶棒與晶片廠商中美晶等2家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展及產業概況。

為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，且加強投資人對富櫃200指數成分股的認識，系列業績發表會安排櫃買指數及特色產業等多樣化主題，尚包含「富櫃200」、「電機機械」、「櫃買特色」、「光電與半導體」及「精緻生活」等。與會25家公司包含：家登、穩懋、臺慶科、廣積、大田、至興、桓達、千附精密、91APP-KY、萬潤、富喬、港建、杏一、元大期、友輝、勝品、信驊、力致、大樹、加高、集雅社、泰金-KY及弘帆等，投資人屆時可上櫃買中心網站觀看線上直播（網址：http://www.tpex.org.tw）。