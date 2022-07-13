大陸股市13日收升，上證指數終止連跌3日，收升2點。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）9,423億元。

上證指數最多跌14點或0.46％，低見3,266點後有買盤吸納，大盤回升，高見3,297點，升15點或0.47％，全日收報3,284點，升2點或0.09％，成交3,941.35億元。

深成指先跌後升，低見12,323點，跌116點或0.93％，高見12,562點，升123點或0.99％，全日收報12,508點，升69點或0.56％，成交5,481.75億元。

滬深300指數報4,321點，升7點或0.18％；創業板指數報2,746點，漲44點或1.63％。

各類股普遍上升，電力股升逾2％；鋼鐵、房地產股升逾1％；水泥、化工、石油、有色金屬股回穩；金融股跌逾1％。

大陸上半年以人民幣計價出口總值增長13.2％，進口增4.8％；海關總署表示，下半年進出口仍有望繼續保持穩定增長。