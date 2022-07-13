中國人民銀行（央行）金融穩定局局長孫天琦今（13日）回應河南村鎮銀行事件時，強調中國金融風險收斂，總體可控，絕大部分中小銀行的央行評級均處於安全邊界內。

河南村鎮銀行無法提款事件發酵，數千名儲戶日前在中國人民銀行鄭州分行外抗議，與警方和不明人士爆發衝突，引來關注。河南銀保監局、河南省地方金融監管局周一（11日）公告，將對4間村鎮銀行的帳外業務客戶分類分批先行墊付，15日起先向金額5萬元人民幣（下同）以下的存戶墊付。

孫天琦表示，河南村鎮銀行風險事件發生以來，人行積極配合地方政府和監管部門穩妥應對，指導分支機構履行維護區域金融穩定的責任，做好流動性風險監測和應急保障。整體看，中國金融風險收斂，總體可控，99％的銀行業資產處在安全邊界內。

截至去年末，中國銀行業機構總資產345兆，佔整個金融業總資產的90％。「銀行穩則金融穩」，去年四季度央行評級結果顯示，參評的4398家銀行業機構中，在安全邊際內的1-7級金融機構有4082家，機構數量佔銀行業參評機構的93％，資產規模佔銀行業參評機構的99％。其中，24家大型銀行評級始終保持在1-5級，是優良評級，資產規模佔整個銀行業參評機構的70％，是整個金融業的壓艙石。

8-D級的高風險機構共316家。高風險機構數量佔銀行業參評機構的7％，但資產規模僅佔銀行業參評機構的1％。即絕大部分中小銀行的央行評級均處於安全邊界內。

孫天琦呼籲媒體報導時，既要圍繞高風險機構作報導、講故事，也要圍繞4000多家好的機構作報導、講故事。既要報導壞機構、壞事情，也要報導好機構、好事情，共同給各方面呈現一個客觀、全面、準確的金融風險整體形勢判斷。