雲林縣水林鄉鄉長選舉，原本只有現任鄉長許山埜尋求連任，近日鄉內企業家李漢卿表態參選，李漢卿經營食品、科技產業有成，被譽為「水林川普」，13日他表示水林鄉缺乏工作機會，導致人口不斷外流，將以企業理念發展鄉內農業、輕工業、長照產業等，吸引年輕人返鄉，打造全新水林鄉。

水林鄉長選舉，民進黨由現任鄉長許山埜尋求連任，之前曾傳出縣議員黃文祥有意出面應戰，但黃近日表明無意參選，讓許遲遲找不到對手「拔劍四顧茫然」，13日李漢卿表態投入鄉長選舉，總算讓選情出現變化，逐漸炒熱平靜許久的水林鄉長選舉。

49歲李漢卿創立泓燁集團，經營食品公司、國際車業、科技公司等，並擔任中華民國資深青商總會總會長，雲林縣政府縣政顧問等，事業有成且充滿創意與衝勁，被鄉民們譽為「水林川普」，他表示，水林鄉長期以來沒有進步，鄉民們都很期待改變，所以才決定出來參選。

李漢卿說，水林鄉人口老化相當嚴重，年輕人因缺乏工作機會，只能到外地就業，如何吸引年輕人返鄉是最重要的，他將以經營企業的理念，引進財團成立農業專區，同時規畫水林鄉工業區，以及針對老年人口問題發展長照產業，藉由創造就業機會，年輕人回鄉有工作，還能就近照顧老人家。

李漢卿服務團隊成員王承宏指出，李漢卿充滿創意，除了經營食品業，還跨足科技產業，包括無人機、遠距醫療等，這種多元化的發展，正是偏鄉最需要的元素。其衝勁十足且樂於提攜年輕人，可為水林鄉帶來令人期待的未來。

水林鄉民認為，「水林川普」李漢卿長期默默從事公益活動，幫助不少人，是形象不錯的企業家，也是政治素人，此次參選，可讓大家有更多的選擇。