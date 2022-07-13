民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，讓外界十分關注。沒想到近日有臉書粉專也挖出，民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌和民進黨新北市長參選人林佳龍的「競選口號」，是抄襲好幾年前的政治人物口號，這也讓許多網友看完後狂轟「根本是抄人團體」。

臉書粉專《政客爽》今（13）日在臉書表示，「林佳龍、蔡其昌、林智堅可以組一個『抄人特攻隊』啊，怎麼這麼愛抄襲？」隨文附上圖片表示「蔡其昌抄林佳龍，林佳龍抄盧秀燕」，蔡其昌以「行動派」做為競選口號，和2014年台中市長參選人林佳龍喊出的口號一樣；而林佳龍日前曾喊出「Taipei Plus」的12堂課，也雷同2018年盧秀燕競選時喊出的「台中PLUS」，讓該粉專直呼：「啊你們到底是什麼行動派？抄襲行動派嗎？」

此篇文章一發出，立刻引起網友熱烈討論，紛紛狂轟「最厲害就是公關抄襲大法」、「真的是名符其實的抄人團體」、「沒辦法，從上到下都是抄來的，你又能如何」、「全黨都是抄人」、「都沒梗了，整個黨都在抄」、「到處抄到處跑」、「按照論文的觀念，自己人不算抄啦」。