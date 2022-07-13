行政院去年決定將新設數位發展部，預計將分2處辦公，雲林縣府積極爭取落腳在虎尾高鐵特定區的行政專用區，日前函文行政院推薦該基地的優勢條件，包括鄰近雲林高鐵站、土地管理機關為雲林縣政府、公共設施完善等，且Google資料處理中心也選擇雲林縣斗六市，竭力歡迎行政院數位發展部來雲林當鄰居。

數位發展部即將於8月掛牌，據媒體報導初期將分2處辦公，1處為位於延平南路的NCC辦公大樓，另一處是租台北車站旁的新光大樓作為中繼辦公室，引發輿論質疑。

雲林縣府計畫處長李明岳指出，租用新光大樓3層樓1年半租金近7000萬元引起爭議，縣府得知行政院數位發展部辦公廳舍有設辦公室之困擾，即積極在雲林縣境內尋找適當地點，雲林高鐵特定區的行政專區是極佳選項。

李明岳指出，考量數位發展部需顧及交通便利及相關科技產業聯結，雲林高鐵特定區的優勢之一是鄰近高鐵車站，就在出站100公尺處，步行5分鐘即到達，不論從台北或高雄搭乘高鐵到該基地都只約1小時，與南投原址相比可縮短約1小時車程。

此外，土地主管機關是縣府，面積充足、產權單純，立即可使用；而且該基地的公共服務設施逐步完善，周邊有雲林高鐵站、虎尾科學園區、虎尾科技大學中興校區、台大醫療中心、農博公園及布袋戲傳習中心等，新興產業持續進駐中。

高鐵雲林車站特地區面積廣達9萬9329平方公尺，建蔽率50％，容積率250％，建築面積可達4萬9664平方公尺。

縣長張麗善表示，行政院數位發展部官署若設在偏鄉，可節省1年7000萬租金，更能作為數位轉型的表率，以數位解決距離問題，充分展現中央政府將以數位科技解決城鄉發展差距的決心。

她也呼籲3位縣籍立委能摒除黨派立場，齊心爭取行政院數位發展部到雲林，共同打造雲林縣成為智能宜居及焦點產業的新門戶。