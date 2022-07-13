台股跌破萬四大關，國安基金進場救盤，國民黨立委林奕華表示，不反對國安基金救市，但是反對違反專業的「政治救市」，國安基金管理委員會11日才以「我國經濟體質佳」、「產業競爭力強」等理由決定暫不進場，不到一天就決定進場護盤，難道有政治黑手介入？想挽救陳時中、林佳龍選情？國安基金管理委員會必須說清楚講明白。

林奕華質疑，國安基金管理委員會原本以「我國經濟體質佳」、「產業競爭力強」等理由決定暫不進場，時隔不到一天，隨即180度大轉彎、自我打臉，決定進場護盤，難道一天之內，國安基金管理委員會原本暫不進場的理由，都消失嗎？還是中間有政治黑手介入？國安基金管理委員會必須出面說清楚、講明白。

林奕華指出，歷次國安基金進場護盤都是在大盤已跌至萬點以下才會啟動護盤機制，但這次卻是在股市仍有近14000點時進場，不禁令人懷疑此次護盤有濃厚的政治考量，莫非是因為民進黨要提名陳時中跟林佳龍，政府利用國安基金護盤，拉抬台股配合上演慶祝行情，以挽救他們低迷的民調？

林奕華表示，國安基金是國家穩定市場信心的工具，而不是為特定政黨救選舉、救民調所用，如果民進黨的政治黑手連國安基金也不放過，民主只會離我們越來越遠。此外，總量約5000億的國安基金來自政府的四大基金（勞保、勞退、退撫、郵儲），其中勞保基金、勞退基金及退撫基金更是攸關全體國人退休生活的保障，絕不可以任憑政府為了護航選情，在不尊重專業評估的情況下，貿然救市，尤其在勞保缺口政府仍未補足下，政治救市，只會加速破產時程。

林奕華說，雖說國安基金賺錢，全民受益，但一樣的，國安基金賠錢，也是全民受害，因此，政府若是要從四大基金動用人民的銀彈護盤，至少應比照一般借貸，向四大基金支付一定的利息。四大基金都是民眾辛苦賺的血汗錢，成立目的是保障人民生活，並不是用來讓政府護盤股市。相關投資應秉持專業，絕不能任憑執政黨為了選舉，想借就借，選擇性政治護盤。