鄭中基新片變愛碎念的軟男老爸。（甲上提供）

喜劇女王吳君如監製及演出的喜劇片《闔家辣》靈感啟發自導演鄭晉軒的親身經歷，因為在疫情期間感覺前途茫茫，決定把媽媽自製家傳辣椒醬當成創業機會，沒想到一家人靠著在「廁所」做辣椒醬而谷底翻身，找來鄭中基、梁詠琪、香港人氣男團「MIRROR」成員呂爵安（Edan）主演，在香港引爆超強人氣，搶先場已開出逾500萬的票房成績。

梁詠琪與鄭中基演出整天鬥嘴的老夫老妻，梁詠琪身為家中最精明幹練的虎媽，全家都得乖乖聽她發號施令，當她和兒子呂爵安開始做起手工辣椒醬生意，鄭中基為討好老婆，「無套」下海手剁辣椒，沒戴手套就碰辣椒，結果被辣到連上廁所都有問題。這次也是梁詠琪首次演出有20多歲兒子的媽，她透露入戲秘訣是一到片場就會親熱地喊：「老公、兒子！」尤其呂爵安會對她撒嬌：「Edan遠遠地就在叫媽咪，好暖！我想全香港媽咪都會想被他叫媽咪。」讓梁詠琪覺得超暖心，監製吳君如也讚現場大家都很進入狀態，歡樂氣氛就是真正的一家人。

梁詠琪和鄭中基也笑說跟現實生活差異大，梁詠琪表示：「我對老公很溫柔，而且也不懂用西班牙語吵架。」撮合2人當夫妻的吳君如更爆鄭中基不只片中是小男人，戲外也怕老婆余思敏，鄭中基笑喊：「我沒那個膽量呀，生小朋友後，都集中照顧家庭。」鄭中基透露導演定裝時要他穿上花俏亮色POLO衫，衣領也要立起來才是標準「老爸風格」，果然飄出濃濃爸味。戲外鄭中基育有一女一男，和孩子相處也如朋友般親近，大女兒遺傳了愛唱歌的基因，小兒子則有搞笑天分，並笑說：「有次兒子跟同學閒聊，他說：『我like Maggi Maggi is very good』，我以為未來媳婦叫Maggi，原來他是喜歡吃美極鮮醬油。」

《闔家辣》將於7月22日在台上映。