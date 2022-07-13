台中市政府警察局第二分局11日晚上8點30分接獲1名謝姓男子報案，稱委託台中市北區某間拍賣公司販售古董商品價值1500多萬元，但卻發現該公司人去樓空，且聯繫不上負責人，因而向警方報案，警方表示，目前全台共有4被害者報案，積極蒐證中，並報請檢察官指揮偵辦。

1名謝姓男子7月11日到立人派出所報案，表示自己今年1月時將14件古董交給北區一家古董拍賣公司代為拍賣，價值估計約有1500萬元，以古董瓷器為主，孰料拍賣會卻一再延期，7月11日實際走訪該公司卻發現已人去樓空，發現該公司已將託售的商品帶走，且聯繫不上張姓負責人，趕緊向警方報案，對該公司張姓負責人提告侵占、背信等告訴。

台中市政府警察局第二分局指出，除這位報案人外，目前外縣市也已有3人報案，警方已陸續通知相關人員到場製作筆錄，以釐清相關案情，並積極蒐證，整卷報請檢察官指揮偵辦，同時呼籲民眾如有相同委託情事，應立即向警方報案，警方對於不法行為，將依法從嚴從速偵辦。