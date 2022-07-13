上櫃醫美產業「星寶國際」董事長兼總經理黃坤鍵，涉嫌於2018年與董事曾祐詮等人勾結炒手顧明仁，炒高自家公司股票，1個月內將股價由40多元炒高至50多元，涉嫌違反《證交法》操縱股價罪，台北地檢署13日諭知黃坤鍵、曾祐銓、顧明仁3人各以100萬元交保，另董事陳啟民以30萬元交保、共犯杜如心50萬元交保。但陳啟民今澄清，他並沒有參與炒股，他只是被請去說明，並協助調查，屬於證人的身分。

對此，檢方表示，對於陳啟民宣稱的「證人」說法，不便評論。

調查局獲報，指上櫃公司星寶國際董事長兼總經理黃坤鍵疑因經營醫美業務不順，涉嫌2018年間夥同董事曾祐銓等公司高層，提供籌碼並結合股市作手顧明仁等人，透過陳姓女營業員在群益金鼎證券大安分公司以大批人頭帳戶下單，拉抬星寶股票交易價格，造成股票交易活絡表象，吸收投資人進場，在1個月內將星寶國際每股股價自40餘元炒作至50餘元，涉嫌違反《證券交易法》操縱股價罪。

星寶國際12日在檢調搜索後，在公開資訊觀測站公告重大訊息，指調查局12日至公司進行搜索調查大股東星寶電子資料，並全力配合檢調單位調查，本事件對該公司財務業務無重大影響。