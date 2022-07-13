近期石化行情因買盤趨緩，表現疲軟，惟後疫情經濟解封，運動、車用等需求持穩升溫，台塑（1301）、南寶（4766）、南亞（1303）旗下碳纖、鞋材用膠及車用電路板等利基出貨動能逆勢推進，增添營運能量。

南亞表示，今年全球電動車出貨量預估成長至1千萬台，年增62.9％，也帶動安全系統、影音娛樂、通訊傳輸及先進駕駛輔助等車用電子產品需求，推升車用電路板銷售，上游電子材料需求成長。

無獨有偶，伺服器、載板及網通板等訂單持穩，加上東南亞地區客戶急單需求，銅箔基板及銅箔接單量增加；資料中心、5G網通、AI及高速運算應用，持續推動ABF載板需求。搭配大陸惠州銅箔基板、玻纖布廠開始投產，烘托第三季電子材料營收蓄勢走揚。

台塑指出，碳纖除風力發電、車用需求外，高爾夫球桿、自行車及曲棍球桿等運動器材用途需求持穩，且各地市場供應維持緊張，碳纖後市行情看漲。

除碳纖外，第三季AE下游膠帶新增產能即將投產，惟目前客戶庫存較低，後續將有補庫需求，另下游乳液受惠政府鼓勵綠色建築材料下鄉活動，有助需求回溫。

尤其，第三季亞洲共有3座AE廠安排歲修，合計年產65萬噸（台塑寧波廠17萬噸、煙台萬華10萬噸、南京揚巴16萬噸、泰興昇科16萬噸及濱海化工6萬噸），占亞洲產能19％，有利供需條件穩健走堅。

南寶認為，鞋材接著劑業務在所有產品線當中成長動能最強，可望帶動今年營收再創新高。 另已開發相關產品，如在液晶偏光板及觸控面板的光學接著劑，期待掌握此波電子化學材料在地供應成長機會。軟性包裝材料則主要應用在食品的包材，市場規模是鞋膠的數倍大，長期商機可期。