廣東珠海市今天（7月13日）舉行疫情防控新聞發佈會，會上通報稱，當日0-12時，珠海市新增陽性感染者27例，其中確診病例13例，無症狀感染者14例，均為海蓮幼兒園關聯病例，在同一傳播鏈上。通過基因測序顯示，該輪疫情新冠病毒基因屬於Omicron BA.5.1進化分支。該進化分支的傳播力比以往的Omicron病毒株傳染性強、傳播速度更快。

據《北京青年報》報導，這已是7月5日以來，大陸地區第7座城市報告出現Omicron BA.5變異毒株。目前共有西安、北京、大連、天津、上海、青島、珠海等城市發現Omicron BA.5變異毒株。

7月5日下午，陝西省西安市政府新聞辦召開新聞發佈會，會上介紹，流調發現，西安疫情感染的毒株均為Omicron變異株BA.5.2分支，疫情的溯源工作目前仍在全力進行中。

僅僅一天後，北京市疾病預防控制中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火在7月6日召開的北京市疫情發佈會上介紹，北京市疾控中心實驗室對7月5日通報的感染者1至3的標本進行基因測序，結果顯示病毒均屬於Omicron變異株BA.5.2分支。基因序列比對結果顯示，3例感染者與北京市現有及既往本土病例、本市境外輸入病例序列同源性低，為不同傳播鏈。綜合流行病學調查及基因測序結果，初步考慮本次疫情為輸入病例引起的本土聚集性疫情。

7月7日，遼寧大連市人民政府新聞辦發文稱，大連市疾控中心主任表示，7月3日，大連市沙河口區在異地入境解除集中隔離返連人員中發現1例無症狀感染者，此次病毒基因測序為Omicron BA.5變異毒株，為大連市首次發現。

天津市疾控中心的專家7月8日回應媒體採訪時表示，近期天津本土陽性感染者都為境外輸入關聯病例，基因測序結果均為Omicron變異株，卻分別為三種不同的進化分支。6月26日海關閉環管理人員關聯病例為Omicron變異株BA.5.2.1進化分支；7月5日上海入境返津人員及關聯病例為BA.2進化分支；7月6日入境接駁閉環管理人員關聯病例為BA.4進化分支。天津市外防輸入壓力持續加大，疫情形勢依然嚴峻，存在多鏈並存、多種進化分支並存的複雜局面，防控難度大。

7月10日上海舉行的疫情防控工作新聞發佈會上通報稱，7月8日浦東新區報告的1例社會面感染者感染的病毒為Omicron BA.5.2.1變異株，為境外入境關聯感染者。

山東青島城陽區7月11日舉辦新聞發佈會通報稱，疫情發生後，經基因測序，結果顯示為新冠病毒Omicron變異株BA.5.2.1，與該隔離酒店7月7日確診的境外輸入病例新冠病毒基因測序結果高度同源。

隨著7月13日廣東珠海市報告當地本輪疫情感染者病毒基因屬於Omicron BA.5.1進化分支，大陸地區8天內已有7座城市報告出現Omicron BA.5變異毒株，包括北京、上海、天津3座直轄市。