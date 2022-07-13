金門今（13）日新增179名確診，連日出現居高不下狀況。最新疫情狀況之二。（縣府提供）

金門今（13）日新增179名確診，連日出現居高不下狀況。縣府表示，地區晚於全國進入疫情高原期，預估每日確診個案數可能逾200例，呼籲鄉親應持續落實個人防疫工作。

金門自7月上旬起，確診人數漸有上升，引起鄉親關注。衛生局指出，在鄉親協力防疫下，金門的確診率一直是低於全國平均值，而目前全國確診人口已超過17％，而金門縣是10.56％（確診人數占常住人口比率)，且其中尚包括流動的觀光與軍方等外來之確診者在內。

該局推估自暑假開始，因臺金人流往來頻繁，在地活動也漸多，在天氣炎熱不易長期佩戴口罩與Omicron病毒高傳染力影響之下，預期金門應會以延遲於全國發展曲線的方向來進行，亦即相對於全國會有時間差的落後，依本月份已呈現高原期的表現趨勢，以及全國確診率換算來看，金門高原期每日確診個案數可能逾200例。

縣衛生局表示，自從中央6月宣布入境居檢改成3＋4方案，即宣示與病毒共存階段已然展開，亦即醫界承認目前以非極端的公衛手段，的確無法根除COVID-19。面對中央「與疫情共存」的政策方向，地區已做好充足的防疫準備，包括檢驗工具很充裕、診所醫院的視訊也便捷，並有防疫旅館可作為緩衝，包括最重要的確保中度、重度個案的適當治療和康復在內，都有良好可控的疫情管理。