櫃貨三雄昨遭砍殺逾6%後，隨著國安基金今（13日）進場護盤，長榮、陽明盤中強勁反彈4%，但終場只上漲1~2%左右。面對航運股這波兇猛跌勢，不少人來不及跳船，帳面虧損幅度至少兩位數起跳；對此，專家建議投資人，別太在意損益，反而要留意減碼點位，以長榮為例，股價反彈靠近均價線一定要先跑，如果現在賠20%，非得等到賺錢才願意賣，最後可能賠到50%，他認為，在空頭市場「小賠是最好的朋友」。

在航運需求下滑及美國經濟成長放緩之下，華爾街日報報導，美國一家大型進口商主管表示，最近將幾個月前簽的海運費率壓低15%至20%。儘管國內三大航商否認有修約降價，但仍動搖投資人信心，拖累貨櫃三雄12日股價跌幅都超過6%，比大盤還兇猛。

而今天一聽到國安基金進場護盤，航運族群一掃昨日陰霾，貨櫃三雄的長榮一度漲幅近4%，而陽明及萬海漲幅都在4%以上，但中場過後當沖賣壓出籠，尾盤漲勢也大幅收歛。長榮今日小漲1元（或1.16%），收87.1元；陽明上漲1.8元（或2.19%），收83.9元；萬海上漲1.5元（或1.34%），收113.5元。

貨櫃三雄一直是當沖客最愛，由於當沖比過高，容易導致籌碼面的凌亂，對行情造成助漲助跌的效果。

目前手上持有航運股虧損的投資人，面對劇烈震盪的走勢，該如何因應？擅長技術籌碼分析的「權證小哥」在《理財達人秀》節目中表示，以長榮日K線來看，這波跌勢其實相當恐怖，幾乎沒有像樣的反彈，在月線趨勢往下、主力又賣超的情形下，股價一路向下殺。

權證小哥提供投資人三大操作建議：

一、股價反彈靠近均價線，一定要減碼。

二、當日紅K，出現很多隔日沖大戶，隔日股價開高記得減碼。

他認為，出現紅K，是因很多隔日沖大戶進場搶短，所以投資人隔天就要減碼。至於隔日沖券商分點，包括凱基台北、凱基松山、富邦建國等。

三、別太在意帳面損益，要注意減碼點的位置。

他說，很多投資人習慣每天看損益，即使帳面虧損10%，也非得等到賺錢才願意賣，若有這個念頭，可能會在不知不覺中賠掉50%，因為目前有些股票很難回本，所以不要太在意損益，碰到月線向下彎，反而要留意減碼點，在空頭市場「小賠是最好的朋友」。

※中時新聞網提醒您：本文所提及之股票，非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。