頭份警分局舉辦民防常訓。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局舉辦民防常訓。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局頭份分局為提升民防人員平日協勤技能及執勤技巧，12日在分局3樓禮堂，辦理頭份民防中隊常年訓練，這次訓練以「協助治安、救災及九合一地方公職人員選舉執勤要領」為主軸，特別安排「民防相關法令及組訓作業流程」、「防疫課程」、「全民國防教育及反恐宣導」等，授課教官由分局長張明盛、頭份市衛生所主任徐春仕、第四組組長林煥然及相關業務承辦人等親自講授。

苗栗縣民防大隊副大隊長徐功凡、頭份民防中隊中隊長呂泰良親自到場慰勉協助地方治安、交通的民防弟兄姊妹們的辛勞，為鼓勵疫情期間辛苦執勤的同仁，現場發放快篩試劑2盒給每位參訓人員使用，並贈送頭份分局快篩試劑5百盒，提供員警使用。

分局長張明盛對於全體民防人員協勤期間，全力配合與協助，讓任務能圓滿達成，深表感謝，另針對當前轄內治安重點工作如、反賄選、掃黑、肅毒、電話詐騙、住宅防竊及防制酒後駕車、取締危險駕車與併排停車等，提會宣導周知，希能透過個人影響力的擴散，逐步落實全民治安理念，將治安防治觀念導入社區每個角落，讓民眾能安居樂業，幸福生活。