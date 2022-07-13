提及42年的警察職涯，侯友宜難得哽咽，展現內心柔軟的一面。（MOMOTV提供）

新北市長侯友宜（左）今接受《大雲時堂》李四端專訪。（MOMOTV提供）

新北市長侯友宜7月16日將正式揮別警察身分，新北市警局為他打造個人服務證，象徵即便卸下警察身分，仍終身以警為榮。（MOMOTV提供）

新北市長侯友宜今（13日）作客MOMOTV《大雲時堂》，接受主持人李四端獨家專訪，面對林佳龍確定參選新北市長，問是否爭取連任新北市長？他鬆口表示：「新北市我會繼續承擔，好好準備市政工作就是做好連任之路。」言下之意表達爭取連任的決心。

年底九合一選戰在即，前交通部長林佳龍近期正式接受民進黨中央徵召，而侯友宜是否爭取連任，抑或角逐2024總統大位，其動向備受關注。侯友宜表示：「盡心盡力努力做好現在的角色，做好是應盡的責任，接受選民的看待與批判。」

侯友宜感謝市民的理解與支持，讓他有改變勇氣，也規劃新北市至2030年都市願景，「我沒有選票考量，我來做改變，不然怎麼形成大台北的崛起，成為國際大首都呢？繼續4年，努力承擔責任，讓新北市更好，這些都需要時間來實現願景。」

他說，對新北市有很深的感情，超過40年的公職奉獻與新北市非常熟悉，不只感情的連結，也知道未來的方向，所以準備好市政工作，就是做好連任之路，「新北市我會繼續承擔，延續工作的人就必須接受市民的檢驗」。難道這樣的規劃，非由侯友宜來做，不能換駕駛人嗎？他說：「我會繼續承擔，努力的做把事情做好。」

李四端問，侯友宜與對手林佳龍的差別之處，侯友宜強調，不太喜歡講政治，因為國家需要是扛起責任的人，為這塊土地打拚的人。但他也表示：「不管黨派，選舉是一個過程，就算不是我自己，我也樂觀其成，但希望承接者能夠延續我這4年打下的基礎，這是為了新北市民。」訪談將於7月25日晚11點在MOMOTV 75頻道播出、7月21日20：00《大雲時堂》 YT頻道播出。