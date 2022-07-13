大陸國台辦13日發布答記者問，針對大陸海巡06輪正式列編，成為台灣海峽首艘大型巡航救助船，陸委會表示「海峽中線是雙方互不侵犯、互不越界的具體實踐」，大陸切勿藉口執行公務破壞台海現狀、挑戰國際秩序的說法。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的「海峽中線」。

朱鳳蓮表示，海巡06輪作為一艘大型綜合一體化執法船艇，主要用於海上巡航救助、海上交通事故調查處理和船舶污染監測，對於維護福建沿海海域船舶通航秩序，保障水上交通安全具有重要意義。奉勸民進黨停止借題發揮，政治操弄，混淆視聽。

大陸史上最大的大型海事巡航救助船「海巡06」輪近日正式列編福建，部署在平潭島，日後將常態性航行台灣海峽水域執行公務。對此，陸委會表示，長期以來台海是維繫兩岸及區域和平的海峽，海峽中線更是雙方「互不侵犯、互不越界」的具體實踐，認為中共切勿藉口執行公務違法擴張權利，破壞台海現狀、挑戰國際秩序，升高區域緊張態勢。

據福建海事局指出，「海巡06」輪船長128.6公尺，型寬16公尺，型深7.9公尺，滿載排水量6600噸，主推進系統總功率13920千瓦，最高航速23節，續航力1萬海里，自持力60天，能到達全球除南北極以外的所有海域，是目前台海體量最大、性能最優的公務船艇。