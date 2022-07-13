2022橘子嘉年華「夏日召橘令」於7月14日至7月17日，連續四天集結旗下超人氣遊戲：7/14《彈射世界》＆《艾爾之光》、7/15《新龍之谷》＆《CSO絕對武力》、7/16《天堂M》、7/17《新楓之谷》，於《遊戲橘子》粉專及各遊戲官方粉專，隆重開播超精彩的遊戲節目！「夏日召橘令」分為「大橘夜市」活動、及「大橘擂台」節目，「大橘夜市」完成指定任務可蒐集金/銀豆線上抽獎，有機會獲得999純金大橘幣、Gogoro電動機車、百萬個遊戲虛寶等獎品。「大橘擂台」每晚8點鐘於遊戲粉專與大家線上相見、觀看節目領取稀有虛寶、抽出50萬GASH點數等豪華獎勵、敬請準時鎖定！

原子少年出席橘子嘉年華

7/14(四)《彈射世界》夏日放送 ＆《艾爾之光》夏季PK爭奪戰，白爛貓入侵艾里奧斯！

首發遊戲節目由《彈射世界》領軍登場！於7/14(四)晚上20:00推出【夏日放送】節目，由實況主「懶貓」及「偷米Tommy」介紹13日大改版最新登場的「無償保底功能」、「參加者NPC功能」、「連戰功能」，與各位玩家一同見證超福利的任意兌換轉蛋池、更方便的連續共鬥！此外，搶先公開未來舉辦的「繁中版限定活動」，公開特殊獎勵及「繁中版專屬稱號」！

觀看獎勵不容錯過，同上人數達4,000人，全玩家發放「瑪納」*100,000、「體力回復藥(小)」*20、「夢想紋章」*30、「轉蛋劵」*8，以及神祕加碼獎項，敬請期待！

7/14(四)《彈射世界》夏日放送

《艾爾之光》於7/14(四)晚上21:00推出【夏季PK爭奪戰，白爛貓入侵艾里奧斯】節目，邀請VTuber瀕臨絕種團：台灣黑熊代表「歐貝爾」、石虎代表「十五號」，爭奪今夏最萌動物頭銜！將進行「坐騎競賽」、「寵物大賽」、「水龍禁區副本挑戰賽」三戰兩勝關卡賽，神秘嘉賓的貓咪代表「白爛貓」也將加入大亂鬥？於節目當日在直播留言區應援支持隊伍，官方將抽出60名幸運兒，可獲得4支線Q版吊飾、三轉立牌、大師畫板、白爛貓周邊等獨家獎勵！

7/14(四)《艾爾之光》夏季PK爭奪戰

7/15(五)超人氣男團《原子少年》登場！挑戰《新龍之谷》＆《CSO絕對武力》對戰！

第二天特別邀請超人氣新星男團《原子少年》打造【原子少年．大橘夜市出任務】節目，邀請：林佳辰、黃文廷、周祖安、陳治廷、金雲、小宜，來挑戰《新龍之谷》及《CSO絕對武力》進行熱血對戰！觀看節目可獲得超稀有獎勵：《新龍之谷》直播獎勵「兔兔時尚時裝兌換券」*1限量送完為止、加碼獎勵「充滿牧師/法師覺醒之力禮盒」1名。《CSO絕對武力》直播獎勵「活動解碼器」*5限量送完為止、加碼獎勵「絕版周邊．實體小龍炮」1名。

即日起登入《CSO絕對武力》解任務獲得免費永久武器「雷射開膛手」

《新龍之谷》將於節目中搶先公開暑假大改版遊戲內容，釋出人氣角色「牧師」及「魔法師」全新覺醒技能！官方也準備系列回谷養成活動，於7月19日與玩家谷內相見歡！《CSO絕對武力》即日起登入遊戲解任務即可獲得免費永久武器「雷射開膛手」、並於節目中搶先公開全新史詩武器消息、敬請期待！

7/15(五)《新龍之谷》攜手原子少年打造精彩節目

7/16(六)《天堂M》旗幟戰菁英賽第六季！

《天堂M》7/16(六)晚上20:00推出【旗幟戰菁英賽第六季】節目．由「令狐沖爺爺」及「小屁」擔任賽評，此次第六季比賽，為首次全競賽玩家採官方機體英雄大亂鬥模式！獲勝血盟將獲得官方專屬榮譽「台版專屬血盟盟徽」，由獲勝四大血盟提供盟徽意象，官方將特別與原廠溝通設計，於台版所有血盟進行使用！

此外，虛寶獎勵為：「[神秘變身卡]英雄(嘉年華)」*1、「旗幟戰第六季憑證(嘉年華)」*1、「伊娃的庇護」*1，特殊光圈特效並獲得暈眩抗性+5%及PVP傷害減免+1、「伊娃的憑證」*1，旗幟戰神秘特殊稱號並外加-近距離/遠距離傷害+1。

玩家的觀看獎勵則為同上人數達25,000人，全服發放「神秘的變身抽卡包(嘉年華)」*1、「神秘的魔法娃娃抽卡包(嘉年華)」*1。直播期間不定時派發「高級變身抽卡包(嘉年華)」*1、「高級魔法娃娃抽卡包(嘉年華)」*1。

7/16(六)《天堂M》旗幟戰菁英賽第六季

7/17(日)《新楓之谷》全新海外副本・探險隊開啟冒險新篇章！

《新楓之谷》7/17(日)晚上20:00推出【全新海外副本・探險隊開啟冒險新篇章】節目，搶先公開海外限定副本「迷霧島探險隊」，由「Multy莫提」主持進行實況主對抗賽，兩隊分別為：前電競選手「西門夜說」及「薇薇」、知名實況主「羅傑Roger」及「瘋狂老爹」，一起挑戰探險隊的全新玩法！

此次直播觀看獎勵也不容錯過！同上人數達15,000人，即全服派送武器時裝「嚼嚼熱狗」滿滿夜市風格的時裝、限定登場別錯過！為帶給玩家全新的互動體驗，官方也首度安排「安價形式」直播，玩家可以透過投票選擇直播走向，想要控制「西門夜說」、「羅傑Roger」進行指定任務，記得準時鎖定官方粉專直播內容！

7/17(日)《新楓之谷》全新海外副本

「大橘夜市」線上活動，也召集了旗下12款人氣遊戲、祭出百萬個虛寶，即日起至7/17，完成任務可蒐集金/銀豆進行「遊戲戳戳樂」，有機會開出珍稀虛寶、周邊商品，或GASH點數與零用金。每日完成遊戲登入、簽到等簡單任務，即可獲得金豆5顆或銀豆5顆，於7/13至7/17完成「遊戲戳戳樂」1次，有機會再抽中GASH 5,000點，共20位幸運兒，得獎名單將於遊戲橘子官網公告。

※ 以上活動詳情請依官網公告說明為準。