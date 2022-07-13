民進黨新竹市前市長林智堅投入桃園市長選戰，卻被踢爆論文抄襲醜聞，台大聲稱「2個月內審定」，台大校長管中閔也喊「不會含糊以對」。民進黨前立委郭正亮今(13日)在《綠也掀桌》節目中，提出台大審查此案的3種可能發展，都對林智堅有利，政治現實令主持人李珮瑄直呼「可怕」；郭還對「管爺」喊話，為維護台大校譽還是別出來說話。

郭正亮指出，台大收到林智堅論文涉抄襲的檢舉後，要舉行閉門會議，而且要匿名投票，然後3分之2委員通過，為什麼3分之2呢？因為涉及取消學位；過程除了論文比對，還要讓相關當事人到場為自己辯護，「那妳認為會發生什麼事？我跟妳講一定會發生兩種事啦，讓妳體會一下什麼叫台灣政治」。

郭正亮提出台大審查林智堅論文3種可能性，政治黑幕讓主持人李珮瑄直呼可怕。（圖／取自《綠也掀桌》）

郭正亮表示，蘇宏達是負責審定的台大社會科學院長，就開始找審查委員，到現在還沒有人願意當審查委員，為什麼問來問去都說「別找我啦」？這有兩種可能，第一，當審查委員如果要去幫林智堅護航，這一票投不下去；另一種就是票投下去，不知道後果會是什麼，因為後面要升等啊、申請國科會計畫啊。李珮瑄直言：「沒有人想擔這個責任。」郭正亮回應：「不想沾啦！」

郭正亮指出，照理講審查委員會不應該把名單外洩，「照程序，表面上是匿名投票沒錯啦，可是敝國就是有一個偉大的傳統」，到時候記者就是會知道，明明是匿名投票，可是到最後都會知道是誰投誰。這就會有幾種結果，第一個就是拖很久，比方說約林智堅來答辯，林不去，那請問要等多久？第二個就是要余正煌來，余會去嗎？更可能的情況是林智堅來了，余正煌不來，然後就只聽到一種說法。

郭正亮說：「第二種可能就是，這審查委員會根本就組不起來。」李珮瑄回：「那管中閔講話也沒用啊！」郭正亮說：「我也很聽到了很多訊息，不知道為什麼很多訊息都會飄進我這。」第三種可能性就是，有某個力量拿到了3分之1加1的委員票，三種可能性都對林智堅有利。

郭正亮因此對管爺喊話：「所以我說管中閔你要離職了，你要發揮維護台大校譽的道德力量，不要出來說話。」因為這個對台大的名譽實在太重要了，如果最高學府的台大不能秉公處理這個學術事件，變成還要考慮執政黨或國安局的壓力，大家考慮自己的未來，「那我覺得台灣真的就已經沒有學術了」。