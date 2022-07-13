去年挑戰日本B聯盟，加入該聯盟第2級西地區福岡新銳的台灣籃球員林郅為，結束一年的旅外生涯，近期返台正式加盟P. LEAGUE+ 高雄鋼鐵人籃球隊，是高雄鋼鐵人今年季後補強第一彈。

林郅為2014年加入SBL台灣銀行，2017年曾轉戰台北富邦勇士隊，2020年鳳還巢回台銀隊，2021年後選擇旅日，今年決定返台加盟高雄鋼鐵人，近日已南下高雄，加入球隊練球，他並說，之前在日本時只要時間沒衝突，他都會觀看PLG賽事，他知道球隊去年的禁區戰力稍嫌不足，需要提升禁區戰力，他會盡全力把球隊的缺口補足。

日本聯賽今年5月初結束後，林郅為就回來台灣，為長期拚戰的身體進行一些簡單的療程，他透露，目前狀態已恢復八、九成，沒什麼大礙，只是一段時間沒劇烈訓練，要再花一點時間調整身體狀態。

林郅為是繼周儀翔之後，高雄鋼鐵人隊上第二位返台加盟的球星，兩人剛好也是在同一年進到SBL。林郅為說，他和呂政儒、周儀翔認識很久，但第一次同隊打球，感到很新鮮，也很期待同隊合作，另外像是張伯維，是他的老隊友，兩人配合起來也不陌生，他補充，在選擇回台之前也是經過一番思考，畢竟一個人在國外打球，語言、文化上的差距也覺得有點孤單，看到台灣籃球環境越來越好，願意回來台灣再努力拚一下，希望能跟球隊一起打進明年季後賽，一步一步朝總冠軍邁進。