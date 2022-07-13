封測廠力成由於記憶體封測產能利用率維持高檔，營運穩定成長，法人維持力成買進的投資建議，目標價持平至122元。力成、超豐將於7月26日召開法說會，報告111年第二季營運成果及未來之營運展望。力成通過每股配發現金股利新台幣6.80元，於7月29日除息。外資連8日賣超3790張，不過股價震盪中有撐，5日線已呈現上揚走勢，周三收漲1.31%報85.3元。

封測廠力成(6239)受惠於記憶體封測接單量提升，6月合併營收80.92億元，月增3.20%、年增14.57%，單月營收續創歷史新高，單月記憶體部份為66.35億元，月增4.93%。第二季合併營收232.63億元，季增11.7%、年增12.8%，同步創下歷史新高紀錄，其中記憶體部份為185.73億元，季增15.24%；上半年營收440.94億元，年增12.92%，也寫下歷史同期新高峰。

力成發言人暨財務長曾炫章表示，DRAM、固態、汽車電子等表現都不錯，汽車電子更可期，對於近期半導體出貨有雜音，曾炫章認為，對力成影響較小。而記憶體封測訂單成長再望，法人看好，本季營收再度挑戰新猷紀錄。力成轉投資超豐6月營收14.57億元，年減8.28%、月減3.96%；第二季營收46.89億元，年減2.57%、季減0.49%；上半年營收94.03億元，年增4.14%。

雖然力成轉投資超豐(2441)因個人電腦、手機、大尺寸電視等消費性晶片封裝接單減弱，產能利用率下滑，客戶訂單減少。再加上上半年記憶體市況不佳，不過力成受惠大陸疫情封城帶動的記憶體封測轉單效益，以及日本Kioxia NAND Flash製程污染問題解決並恢復出貨，記憶體封測營收維持成長。法人預估，力成第二季稅後EPS 2.97元。

力成與美光(Micron)在西安封測廠的合作合約今年4月到期後，目前雙方合約是每3個月續約一次，而今年第三季美光仍與力成續約。若美光決定中止契約，仍有1年的緩衝期，西安封測廠的土地及廠房為美光所有，人員及機器為力成資產，合約終止後機器設備以帳面價值轉移，無處分損益，人員若資遣則由美光與力成各負責一半，力成已按規定提列相關準備，對獲利影響甚微。目前西安廠佔力成合併營收5%左右。

整體而言，力成認為2022年記憶體產品的營收穩定、每季營收持續成長的態勢不變。邏輯產品方面，超豐獲利表現佳，力成母公司在晶圓凸塊(Bumping)、覆晶芯片(Flip Chip-Chip Scale Package, FCCSP)、覆晶球閘陣列封裝(Flip Chip Ball Grid Array, FCBGA)、系統級封裝(SIP/SIM)及多顆晶片(dies)堆疊等產品的生產，提前達到預定的目標。

展望2022年，全球加速AI、5G通訊、自駕車、低軌道衛星及元宇宙等先進科技的快速發展。力成2022年記憶體業務營收維持逐季成長態勢，邏輯產品生產提前達到預定目標，未來將加大先進產品設計與製程技術投資，包括矽穿孔TSV技術、扇出型面板級封裝FOPLP技術應用等。

力成期望邏輯佔公司全年營收比重30~35%，成為全方位服務封測領導集團。邏輯需求持續強勁，記憶體需求穩定。車用相關也是另一個成長動能，子公司Tereprode已提早擴產，未來車用相關有機會佔到35~45%晶圓測試的營收，法人預估，力成2022年稅後EPS 12.15元。今年下半年子公司超豐仍面臨客戶庫存去化造成利用率下滑壓力，所幸超豐與客戶簽訂長約，封裝代工價格下跌壓力不大，只要市場需求回升，營運很快可重拾成長動能。第三季雖然記憶體價格看跌，但力成客戶目前營利率25%以上，記憶體的產出量仍持續增加，力成的產能利用率維持高檔，獲利尚屬穩定。因此法人維持買進投資建議，目標價持平至122元。