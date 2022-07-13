后里圖書館13日重啟，市長盧秀燕出席剪綵典禮。（陳淑娥攝）

台中市后里圖書館原有館舍及設備老舊，在市府與在地企業公私協力下，歷經5個月改造後13日重啟，市長盧秀燕也出席典禮同慶。后里圖書館結合在地文化產業薩克斯風樂器並以「音樂」為主題，改造後的空間將提供更舒適的閱讀環境。

后里圖書館是陪伴在地民眾生活和成長的重要場所，原有館舍及設備老舊，由市府編列經費450萬元及在地企業「豐興鋼鐵」及家族挹注200萬元，攜手打造一座以融入在地產業特色的社區公共圖書館。

盧秀燕指出，考量中科后里園區大廠進駐，就業人口增加，民眾對閱讀能量需求日增，所以再將后里圖書館內部空間及設備優化升級，今日啟用後，可以提供后里區更優質更多元的閱讀資源，厚植市民的閱讀力，提升台中城市競爭力。

文化局表示，為響應聯合國永續發展目標（SDGs）優質教育，后里圖書館以「音樂」為館藏發展特色，館內採分齡分眾設計，規劃兒童閱讀區、親子共讀區、樂齡閱讀區、期刊報紙區、青少年閱讀區、親子廁所及優化哺集乳室等。為結合地方文化產業，增設「音樂主題區」，收藏音樂圖書、樂譜及視聽資料等圖書，展示「薩克斯風」樂器，是一座充分融合后里在地產業特色文化與特色館藏「音樂」的圖書館，提供市民更友善舒適、亮麗的休閒閱讀環境。

后里圖書館空間改造後設有閱覽座位100席及圖書10萬冊、期刊70種，閱讀桌面增設22個插座，以及自助借還書機、手機app借書等，提供人本、便捷、智慧及科技的服務。