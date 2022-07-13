影后、視后得主賈靜雯監製的Netflix愛情喜劇《媽，別鬧了！》將在15日上架，昨（12日）她和劇中演員比莉、柯佳嬿、寇世勳、林柏宏、曾莞婷出席記者會，罕穿一件能展露好身材的套裝，正、背面都很有看頭，一出場鎂光燈就閃個不停。

賈靜雯13日在社群平台PO一組工作的精修照，表示：「昨日的美好，是因為有你們。」畫面中，賈靜雯綁著率性的低包子頭，露出塗抹精緻妝容的漂亮臉蛋，身穿淺灰色的套裝，搭配耳環和珍珠項鍊，整個人貴氣十足；仔細一看，賈靜雯穿的可不是一般的套裝，正面有個深V到肚子的設計，渾圓半球若隱若現，褲頭兩側還有兩條鏤空透出肉色，想不到轉身尺度更大，整片美背映入眼簾。

賈靜雯性感又不失品味的打扮大受好評，同劇演員曾莞婷留言稱讚：「太犯規了啦」，戴愛玲則誇：「哇！眼睛不知道要看那」，其他網友也紛紛留言讚賞：「妳穿這件作訪問我眼睛一直離不開妳」、「這樣隱藏的性感，修先生沒辦法抵擋」、「性感又美麗」。

賈靜雯在《媽，別鬧了！》和吳慷仁有激情床戲，吳慷仁在鏡頭前大膽全裸，只有重點部位打馬賽克，並捧著賈靜雯的雙腳、眼神魅惑爬向她，賈靜雯目瞪口呆地直呼：「你可不可以有一份不要那麼性感的工作？」吳慷仁充滿挑逗地說：「抱歉。」畫面血脈噴張令人無限遐想；賈靜雯透露拍攝時吳慷仁有穿多層膚色褲子避免走光，他很自在，但賈靜雯很害羞：「我只敢看著他的眼睛，不敢再往下看了，想著要趕快拍完，我那天還檢查指甲有沒有乾淨。」

曾莞婷在劇中則是肉慾擔當，感情觀前衛、奔放，連衣服都是能突顯身材的，一場在瑜伽教室的戲，衣服已經又緊又低胸，導演竟嫌她胸部不夠大，要求再塞2顆胸墊，曾莞婷坦言：「當下有點受挫啦。」另一場讓她臉紅的戲，是穿性感睡衣和老公在廚房連結，小內褲還得精準的掉在腳踝位置，「卡了蠻多次，尺度真的好大。」