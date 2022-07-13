81歲的鍾姓老翁12日下午在台東縣池上鄉大坡池意圖輕生。（關山警分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台北市81歲的鍾姓老翁稱三餐不繼、兒女不扶養，12日下午在台東縣池上鄉大坡池意圖輕生，台東縣警局關山分局池上分駐所獲報趕往現場，經過一番勸說，才將鍾翁攙扶上岸，帶回派出所，後續通知自殺防治中心及社工安置，化解危機。

「大坡池有人浮在水上！」警方獲報後，所長鄭志舷、警員宋申楷、李佳霖、蔡誌昇隨即通報消防救難人員，因大波池園區步道無法開車進入，警方只能跑步趕往現場。

所幸經察看，鍾翁僅泡在岸邊淺水處，警方進入池內，蹲著向鍾翁表示「有什麼問題我們協助你解決」，鍾口中喃喃有詞「我住台北，以前有家庭，小孩長大都不養我，我只能流浪，三餐沒有一餐，沒有房子，也沒有錢」，在員警耐心傾聽及苦勸下，鍾才打消輕生念頭。警方將他攙扶上岸帶回派出所，同時通報自殺防制中心，並聯繫社工帶至收容處所安置，以防止不幸事件發生。

關山警察分局呼籲，如遭逢困難或需要協助，應尋求社會各項資源求助，切勿以極端的手段解決。自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，民眾要珍惜生命，社會處處有溫暖，若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。自殺防治諮詢安心專線：0800-788995或110電話報案向警察報案請求協助。

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