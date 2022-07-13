超輕航機教官體驗虛擬飛行，直呼逼真程度與實際駕機相去不遠。（林和生攝）

11架超輕航機沿著屏東山海一路降落至國境之南，為即將在屏東舉辦、為期一個月的「2022屏東空中嘉年華活動」熱血暖身，屏東縣政府13日公布系列活動，邀請民眾親身體驗輕航機及遙控無人機魅力，以不同以往的老鷹視角，感受今夏全台唯一「空中載具共乘」。

屏縣府交旅處長黃國維表示，嘉年華系列活動將於22日從恆春航空站隆重登場，由超輕航機共乘活動揭開序幕；接著30日至31日於高樹屏東智慧農業學校舉辦教育論壇及無人機專業課程，邀請到業界人士分享座談。

8月6日至7日在屏東縣遙控無人機飛行場則有精彩定翼機表演、無人機趣味競賽及術科場地體驗；最後8月12日至14日在屏東縣立體育館，現場有精彩的FPV賽事及沉浸式機械手臂VR體驗，活動期間全程免費入場。

為搶搭電影《捍衛戰士》熱潮，屏縣府商請劇組提供電影原廠服裝，於活動期間來到恆春機場及屏東體育館，讓民眾有機會穿戴道具留影，感受飛行員帥氣模樣。

中華航空協會理事長黃仁谷曾親駕超輕航機從屏北降落恆春機場，飛行距離98公里、1000英呎飛行高度，從山區沿著林邊溪出海，沿途山海景致一覽無遺，他透露，這條航線已爭取超過20年，絕對有發展空中走廊的觀光實力。

黃國維坦言，屏東擁有得天獨厚的自然景致與宜人氣候，目前除積極爭取這條輕航機飛行路線外，2年前曾有白金航空公司規畫的國際包機，從菲律賓馬尼拉機場起飛、抵達恆春機場，雖然當時受限疫情並未真正載有遊客，但縣府仍期待活化後的機場樣貌，能為屏東帶來實質的觀光商機。