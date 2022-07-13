潘若迪在雨天仍不間斷外出吸收山林能量。（艾迪昇傳播提供）

「亞洲有氧天王」潘若迪持續數年，每天風雨無阻早起出門，到山林靜坐，藉此化解工作壓力，以及外界的冷言冷語。長期下來，幫助他能很快進入睡眠狀態，「我可以讓自己在晚上12點前，腦中翻轉各種念頭，想各種好笑段子，但12點過後，就可以立刻關機入睡。」

潘若迪年輕時對未來充滿不安全感，特別是在演藝圈中，常讓他有飄浮不定的感覺，久而久之變得焦躁。一次無意間在廟宇看見老師父打坐，神情平靜，他一方面欽羨，一方面又覺得「不就是餵蚊子」，抱著姑且一試的心情，找了相關書籍效法，他回憶笑說：「一開始我連1分鐘都受不了，心中大喊我在幹嘛，我有體會到什麼嗎？」但他不服輸個性發作，硬是強迫自己天天練習，慢慢的3分鐘、6分鐘，開始感覺到不煩躁，後來就算旁邊有人，也可以專注於自身靜坐。

潘若迪現在每天早上6、7點必定讓自己靜坐放鬆，在山林中有時盤坐、有時站著，不拘泥於形式，時不時還會聽到旁人細語：「你看你看，那個人是不是潘若迪。」他也不以為意。他天天出門習慣成自然，甚至颳風大雨也要撐傘外出，在大雨中閉眼感受大自然，有時心中感悟到了心得，他就拍下當時情境照片、影片，與親友分享，好友虧他太瘋狂，他卻饒富哲理地回應：「心中有太陽，風雨中也是太陽。」

他表示透過靜坐的觀察，幫助他應用到演藝圈工作，可以用不同的視角看待許多問題，他說：「我當年氣胸住院，好多人都說我無法東山再起，或是酸言酸語嘲笑我，一開始很氣憤，後來我轉念，就做好自己該做的，後來用事實打臉那些人。」他說到山林靜坐的習慣，會繼續保持下去，最近常去的公園，慢慢和其他人熟絡，有位80多歲的老伯伯還稱讚他：「年輕人不錯喔！很有毅力，每天都來。」讓他不禁莞爾。