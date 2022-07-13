基隆市長參選人謝國樑批台鐵讓民進黨於火車站宣傳公投，卻不給辦辯論會。對此，立委蔡適應服務處主任林明智回應，去年公投宣傳原在路邊進行，因雨勢過大，短暫在廣場接受媒體採訪，活動皆依出借作業辦理，籲部分參選人勿對台鐵員工情緒勒索。

基隆市長參選人陳薇仲與謝國樑原定今晚於基隆火車站舉辦首場市政辯論會，臨時遭台鐵拒絕，上午發布延期通知。陳薇仲不滿提及，過去許多相關活動也在站體周邊舉行，如「四個不同意」宣講、「反萊豬顧健康公投環島列車」啟航、「基隆捷運變劫運」記者會等，對於台鐵強烈反對表達遺憾。

謝國樑則對台鐵提出質疑，去年底民進黨在宣傳四大公投時，市長林右昌浩浩蕩蕩帶著數十位民進黨立委、議員及支持者們，集結在同樣場地進行「四個不同意」宣講，怒批「為什麼民進黨可以，其他政黨就不行？」、「為什麼林右昌可以，其他人就不行？」對於台鐵「雙重標準」、「刻意阻撓」提出嚴厲譴責。

對此，林明智回應，去年底公投宣講場地其實在街邊路口，有媒體提出訪問需求後，考量雨勢太大因素，短暫於台鐵站廣場受訪，並非整場活動都在台鐵廣場舉行，和辯論會規模落差相當大，請部份候選人切勿刻意混淆視聽、藉機炒作，向台鐵員工進行情緒勒索。

林明智指出，過去團隊曾詢問過台鐵場地借用事宜，全遵照交通部台鐵局場地短期出借作業須知公告，以辦理公益性質活動借用為主，台鐵作法並無二致。