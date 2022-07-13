桃園有千塘之鄉的美名，全因在地獨有的埤塘文化，2022埤塘文化節系列首場活動將於16日在八德埤塘公園揭開序幕，埤塘星光演唱會壓軸請到有靈魂天籟美聲的家家共襄盛舉，23日將有移動環埤劇場、30日有不插電野餐音樂會、31日親子闖關嘉年華，歡迎民眾一起來欣賞埤塘生態特色。

八德區公所表示，市長鄭文燦曾引述導演齊柏林的話「俯瞰埤塘的景色，好像水晶在發光」，認為埤塘是醞釀八德最璀璨的軟實力，首場活動為埤塘星光演唱會，邀請到經典台語歌星喬幼、向蕙玲，以及台語金曲天后秀蘭瑪雅與天王荒山亮帶來經典傳唱金曲，壓軸更有靈魂天籟美聲-家家，從午後至夜晚接力為大家帶來湖畔最動聽的歌曲。

為響應八德埤塘友善生態與休憩環教場域的特性，更將引領小朋友一同將鮕鮘魚苗放置於八德埤塘生態公園生態池，藉此帶領孩子們認識埤塘的生態與水源的乾淨，此外周邊還會結合生態與科技的VR埤塘導覽體驗，開放民眾現場報名，體驗360度環繞埤塘每一個角落的生態介紹，觀賞萍蓬草、台灣野生稻、夜鷺、紅冠水雞與小白鷺等多樣水陸動植物。

八德區長黃全成說，埤塘從以前到現今陪伴著許多在地民眾的生活，每個埤塘都有1個和大家交織而成的故事，因此活動中會釋出質感木作明信片，號召民眾畫下最有印象的埤塘景致或故事，參與繪畫投稿者有機會獲得5000元獎金，參與投票者也有7-11禮券好禮大放送。

不僅如此，周邊還會有文化創意市集，包含台式、客家與原住民風味小吃攤位，彰顯八德多元文化特色之餘，活動尾聲還會釋出65吋液晶電視、Switch遊戲機、大同電鍋等超值摸彩禮品，透過豐富的活動內容，一窺八德埤塘的生態特色。