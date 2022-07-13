宏達電(2498)VIVERSE今(13)日宣布，與公共電視攜手合作，推出12款「妖果小學限量NFT」。宏達電繼今年初在MWC首度釋出VIVERSE概念後，就積極和各個不同領域做出合作結盟，除可加速生態系成熟外，也有助其發展元宇宙相關商機。

宏達電是在今年2月MWC(世界通訊大展)時釋出最新元宇宙概念VIVERSE，其和全球頂尖電信商及全球獨立軟體供應商的合作，其中包含台灣三大電信公司，致力打造全新VIVERSE宇宙新生活，為了加速生態系的成熟，宏達電VIVERSE除了與電信商的合作以外，也持續和各個領域不同產業進行結盟，和激盪更多火花以及商機，也可藉此打造出更完整的元宇宙生態系。

VIVERSE總經理林俊吳表示，VIVERSE本次與水果奶奶這個經典IP合作推出「妖果小學限量NFT」，期望能藉由此次合作，將台灣原創IP推向國際，並把水果奶奶的正向影響力帶入VIVERSE，以更多元的面貌現身，繼續說著故事。後續宏達電VIVERSE也將持續與「水果奶奶」保持深度合作關係，共同打造妖果小學元宇宙世界。

本次由宏達電VIVERSE和哇哇科技跨界推出的「妖果小學NFT」共有12款設計，包括10款經典角色NFT和2款特別紀念NFT。消費者可透過7-ELEVEN門市的ibon線下機台、ibon售票網購買NFT神秘盒，將可獲得經典角色款NFT隨機1張，建議售價為360元；如需購買特定角色，可透過Market直購10款經典角色NFT，每個角色限量5張，建議售價為1200元。