頭份市公所整修上興里昊天宮前廣場、步道完工。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所整修上興里昊天宮前廣場、步道完工。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所整修上興里昊天宮前廣場、步道完工。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市上興里百年老廟昊天宮，是河背地區民眾重要信仰中心，常有信眾前往參拜休憩，宮前廣場及周邊步道因年久失修，頭份市公所向內政部營建署爭取提升道路品質工程補助款2千3百萬元，經半年施作於月前完工，提供市民一個優質的生活空間。

上興里昊天宮是在清朝同治九年創建，由溫氏先人傅錦妹經神明點化通靈而開壇濟世號金龍殿，1959年，玉帝降旨興建昊天宮，信徒們共組創建委員會，提議將茅堂改建，而金龍殿也正式更名為昊天宮，成為河背當地居民信仰中心。

昊天宮廟前廣場因長期遭車輛輾壓多處破損，周邊道路年久失修，並欠缺休憩設施，頭份市公所擬具計畫將廣場鋪面改善，並將行人徒步空間與車行路線分流，並增設休憩設施供遊客及來訪香客能有更舒適的環境。

經將計畫提報至內政部營建署「提升道路品質計畫」，2020年同年9月獲營建署同意補助2300萬元，工程於2021年11月中旬開工，今年5月完工。

頭份市長羅雪珠表示，昊天宮為河背民眾信仰中心，除了基本的廟埕廣場鋪面改善品質要做好之外，也要以符合在地風貌型塑廟埕人文地景，並兼顧人本環境空間，以打造一個舒適的環境給往來民眾。