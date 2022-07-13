為搶中秋節送禮商機，凱撒飯店連鎖除推出會發光的「點亮希望」經典廣式月餅禮盒外，今年更推出虎掌造型的「萌虎祁月」流芯禮盒，以虎年應景的虎掌肉球設計月餅外型，標榜要「挑戰2022飯店史上最萌中秋禮盒」。「月來月旺」雙享禮盒為今年全新口味，月亮造型的鳳梨酥、芒果酥口感特殊。三款富含祝福意義的中秋禮盒於即日起接受預購，8月31日前下單，可享早鳥75折優惠。企業及大宗採購可連絡凱撒飯店連鎖全台9個據點，另有團購優惠。

凱撒飯店企業界送禮最愛的經典廣式禮盒，精選歷來最受客人喜愛的「冠軍椒麻豬」、「極品XO海鮮」、「蓮蓉蛋黃」、「堅果伍仁」、「松露蕈菇」五種口味，其中「堅果伍仁」有別於傳統廣式伍仁月餅，點心主廚特別選用頂級松子仁、南瓜子、核桃、白芝麻及杏仁等多樣堅果，每一口都吃的到果仁香氣。外盒搭配會發光的直立燈盒，設計師以點燈文化為構想帶入「平安」意涵，看似簡單卻不凡的設計概念，期盼透過凱撒2022中秋禮盒來傳達深切的祝福，是一份最能傳達無限心意的優質好禮首選。

凱撒飯店看準近年來廣受歡迎的「萌商機」，推出「萌虎祁月流芯禮盒」，凱撒飯店發揮創意，將超人氣的流芯內餡，藏在萌萌虎掌造型的桃山月餅中，首次推出獨一無二的萌虎「奶黃流芯」及「特濃巧克力流芯」月餅，採用頂級奶油及台灣紅土鹹鴨蛋，融入細滑綿密的奶黃內餡中，爆漿口感讓人無法抗拒！黃色及黑色虎掌療癒造型，絕對是2022讓受禮者驚呼尖叫的超萌好禮。雙層禮盒融合環保實用與療癒紓壓概念，以可愛的虎掌蹤跡，搭配文青感十足的莫蘭迪色系。禮盒食用完畢後還可變身為辦公桌上的萬用收納盒，既環保又療癒。

凱撒全新推出的「月來月旺雙享禮盒」，以台灣最受歡迎的伴手禮鳳梨酥、芒果酥相互搭配，主廚選用來自比利時優質鮮奶油揉製外皮，精選來自台南的金鑽鳳梨及愛文芒果，加入麥芽以小火慢炒，烘烤後如同金黃般的手工餅皮，鬆軟細緻香氣四溢，特殊口感讓鳳梨酥、芒果酥更有層次，以鳳梨台語「旺來」的諧音命名，十分喜氣，月餅圓圓的模樣討喜又可愛，月亮酥餅名字由此而來，充份傳達全民期盼景氣回春、「月來月旺」的期盼。

凱撒飯店三款中秋禮盒，即日起於「凱撒美食EAT-N-GO」購物網站賣，8月31日前完成訂購，可享早鳥75折優惠，企業及大宗採購可連絡凱撒飯店連鎖全台9個據點，另有團購優惠。