搶攻振興國旅商機，觀光局核定可提供住宿補助的旅遊平台易遊網，明（14）中午12點將開放首波7月入住旅客申請，並與眾多飯店聯合加碼，祭出多種獨家優惠專案外，還有最高450元折扣碼可與悠遊補助併用折抵，最高可現折1,750元，加購高鐵票再享75折加購優惠。

迎接暑假出遊旺季，加上民眾旅遊信心恢復，近期國旅買氣持續飆漲，易遊網台灣訂房銷量近一個月連續單周營收破9位數，創下疫情期間的單周新高，接下來觀光局「悠遊國旅振興方案」上路在即，近期已接獲大量民眾詢問，預期將再帶動訂房買氣的暴漲。

欲於易遊網申請住宿補助的民眾，一樣必須先於「台灣旅宿網」進行補助資格登錄，今已開放登錄，接著在易遊網完成訂房並線上登錄補助申請，補助款的退返將於旅客入住日後，採刷退方式退給符合資格的旅客。相關訂房規定皆比照觀光局補助辦法，平日住房每晚可折抵800元，符合入住指定條件之旅宿或接種完整三劑疫苗，則可再加碼折抵500元，共計可享1,300元優惠。相關補助限訂購有參與補助之飯店才可申請，易遊網訂房頁面將會清楚標示，請民眾多加留意。

為了刺激國旅買氣，讓民眾享補助更有感，易遊網祭出多種獨家優惠專案，並加碼最高450元折扣碼可現折抵，輸入「out200」單筆滿2,000元折200元、「out450」滿4,500元折450元，等於享雙重優惠。「台中公園智選假日飯店」祭出市場獨家優惠，每晚含稅只要1,500元，搭配補助等於最低用200元就能入住，絕對是小資必搶；暑假想帶小孩來趟樂園旅行，推薦入住「高雄義大天悅飯店」， 平日升等星悅尊榮家庭房，再加贈2位小孩免費住與義大遊樂世界門票2張，每晚含稅3,799元起，使用補助加上200元折扣碼，最高可現折1,500元，等於每晚折後含稅只要2,299元起。

五星級「高雄福華大飯店」則享有升等親子客房，與2、3、4人入住同價的好康，每晚含稅2,499元起，使用補助加上200元折扣碼，最低只要999元起，平均每人不用500元就能住五星；若想要來場親近大自然的旅行，依山傍水的台東「知本金聯世紀酒店」，每間房間都有獨立湯池，易遊網獨家保留房每晚含稅4,010元起，補助與折扣碼併用折抵，最低只要2,510元起，划算到爆！欲感受南台灣的夏日風情，享受超CHILL海邊渡假，直通小灣沙灘的「墾丁福華渡假飯店」，易遊網獨享7折優惠，每晚含稅6,408元起，搭配補助與450元折扣碼，可直接現省1,750元，保證超激省。

由於補助配額有限，欲於易遊網申請補助的民眾，明中午12點請務必準時上線登錄，補助名額搶完為止。同時也期待觀光局可考量平台業者的銷售量體，提撥足夠補助名額供業者服務廣大旅客需求，盼平台業者與飯店業者皆能雨露均霑，才能達到長期振興與雙贏效用。此次將先開放7月份入住旅客進行登錄，後續如有追加名額會再另行公告，敬請民眾密切關注。