新北市蘆洲區男子劉性良2020年6月間因缺錢花用，持刀闖入郭姓女子轎車副駕駛座，要脅對方開車至偏僻處再搶劫，未料郭女不從，雙方發生口角，劉男企圖控制轎車卻意外暴衝，撞死陳姓老婦。刑事部分劉男被判處12年10月確定，民事部分新北地院近期判處劉男賠償329萬1150元，全案可上訴。

劉性良2020年6月19日持鐮刀隨機挑選目標，見郭女獨自在路邊停車，便持刀闖入副駕駛座，用刀抵住郭女，要求她開車到人煙罕至的地方，未料郭女不從奮力與他拉扯，過程中劉性良的鐮刀掉落在副駕駛座上，為了不讓郭女反抗，他便將左腳跨到駕駛座上猛踩油門，雙方互相拉扯方向盤。

轎車一度衝上逆向車道高速行駛，郭女受驚後不敢再抵抗，但劉性良仍繼續失控暴衝，行駛到復興路、信義路交岔路口時，撞擊到騎自行車的陳姓老婦、黃姓路人，導致黃姓路人、郭女多處擦挫傷，陳女顱內出血不治身亡。

陳女家屬後續對劉男、郭女求償863萬餘元，家屬認為郭女違反道路交通安全規則，在車輛未熄火的情況下喝水吃藥，也未將車輛排檔與手煞車置於不可移動的位置，使得劉男可輕易上車，後續因爭奪車輛控制權，導致陳女意外被撞死。

新北地院依據相關證詞和行車記錄器認為，車輛遭搶期間，郭女曾多次大喊「煞車」、「救命」等語，顯見意外是由劉男操縱方向盤所致，並非郭女所為，因此駁回家屬對郭女的告訴，判處劉男賠償329萬1150元。