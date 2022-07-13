《魚肉》合體《2天1夜》 墾丁打工換宿。（TVBS提供）

TVBS《食尚玩家》年度大型企劃「夏日熱鬪」即將開跑，小禎（胡盈禎）首次參與，原先以為是吃吃喝喝的度假行程，沒想到抵達民宿後，老闆拿出了「員工名牌」發給主持人們，小禎才發現「是場硬戰」，要靠雙手打工換宿。

《魚肉鄉民》的主持人小禎行程馬不停蹄，剛從澎湖出完外景，隔2天又帶著大包小包南下墾丁，沒想到一向晴朗的南部，卻開始下起大雨，她說：「一到左營高鐵站，雨跟颱風天一樣大。」

從高雄到墾丁沿路多蜿蜒的山區，司機一路飆車及狂風暴雨，加上抵達高雄時間已半夜12點，小禎驚魂未定說：「我們遇到『墾丁飆仔』，還以為要被撕票，超恐怖。」讓原本2個小時的車程，1小時多就抵達墾丁民宿。

小禎透露這次「打工換宿中」跟以往的《食尚玩家》有很大的不同，這次的打工換宿，體驗到各行各業的辛苦，是一個很特別的經驗，笑說：「最特別的是，這是我第一次拍《食尚玩家》拍到餓肚子，因為真的好忙。」一旁的《2天1夜GO》代班主持人郭彥均聽了也答腔說：「我第一餐吃兩大碗飯，因為不知道下一餐是哪時。」

「打工換宿中」的分工，小禎跟郭彥均被分配到廚房幫忙，小禎透露在廚房裡手忙腳亂，加上客人催餐，一度場面失控，還好有大廚鎮住慌亂的大家。但經過這次打工經驗，完全能體諒餐飲人員的辛苦，小禎坦言：「廚師在廚房真的很辛苦，以後去餐廳真的不會再催餐了。」

《食尚玩家》夏日熱鬪-打工換宿中，於8月2日、8月3日播出。電視版每周一至周五晚10點在TVBS 42歡樂台、TVBS MOD精采台播出。