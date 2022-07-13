台南市美術館近期因舉辦「亞洲的地獄與幽魂」特展，成為今夏最熱門景點之一，吸引大批人潮到府城朝聖，旅遊店商平台KKday今宣布推出午夜專場，規劃於鬼月習俗節慶「鬼門開、中元節、鬼門關的隔天」晚上9點到凌晨12點，讓民眾以組隊的方式參與，且限定只有Cosplay亞洲的幽魂鬼怪才能入場。

KKday與台南市美術館合作「破地獄－亞洲的地獄與幽魂之百鬼漫遊Cosplay午夜專場」，將於7月14日中午12時起，在KKday獨家開賣，雙人套票2000元，名額有限售完為止。除包含2張門票外，另有特展專屬文創設計商品、應景點心、飲料等好禮，現場還備有專業棚拍。

3場午夜專場時間選在7月30日、8月13日及8月27日，每場各開放150組入場，每組2名、共300人。因應鬼月3大時段Cosplay午夜專場主題，分別是「破地獄之頭過身就過」、「破地獄之猛鬼流水席」、「破地獄之重回三途川」，首場特別嘉賓將由台南市市長黃偉哲＋郭鬼鬼打頭陣。

主辦單位更為盛裝參與的「幽魂鬼怪」特別安排專業攝影團隊，現場共有「刀山油鍋棚、幽魂娜娜棚、四谷怪談棚」可盡情擺拍鬧鬼照，每組參加者將獲得5張專業棚拍照。

活動滿滿3小時期間，可於館內空間自行拍照，並且不限看展時間，讓參與者不僅只是參加活動，也能好好感受該展的藝術創作與展覽核心。