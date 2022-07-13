當年以青春玉女歌手身分出道的港星薛凱琪(Fiona)，外型甜美的她往戲劇圈發展也相當成功，拍攝多部賣座電影《早熟》、《分手說愛你》等紅遍港、台，近年她將事業重心放在大陸，除了演藝工作外，還開創個人時裝品牌。近期參加大陸選秀節目《乘風破浪》與多位女星共同生活比賽，她今日和隊友劉戀一起去新浪總部掃樓，原相機拍照仍不掩美貌，讓許多粉絲直呼真實年齡應該要減一半。

女星薛凱琪日前憑藉綜藝節目《乘風破浪》再度翻紅，精緻的外貌和纖細體態都引發許多網友討論，薛凱琪今年40歲，她上節目時大方談論年齡，無懼被年齡束縛，網友也挖出她近年的影視作品，演高中生與小鮮肉搭戲完全沒有違和感，清純感十足。日前她在《乘風破浪》中與女星劉戀共同翻唱王菲的經典歌曲《夢中人》，唯美的舞台表現獲得許多粉絲的喜歡，她們受邀去新浪公司掃樓，現身公司內部跟工作人員現場互動，還發禮物，許多該公司的員工都圍在旁邊跟兩位明星互動，活動全程開直播令不少粉絲羨慕。

有許多員工用原始相機拍下薛凱琪的照片發到網上，照片中薛凱琪皮膚白皙，對著鏡頭大方比出剪刀手，嘟嘴模樣非常可愛，狀態頗有少女感，讓不少粉絲直誇：「感覺不結婚真的能永遠年輕」、「fifi薛凱琪真的好美 真的是滿40減20」、「姐姐生圖太能打了，在絕對美貌面前年齡只是數字。」、「這真的是40歲嗎？明明20歲」、「說個恐怖故事，她今年8月就41歲，求服用的防腐劑牌子」。