民進黨今天確定提名衛福部長陳時中參選年底台北市長，國民黨主席朱立倫下午批評，包含陳在內，民進黨年底北北桃三都市長選舉提名人選是「全面落跑」情形，這就是執政黨最不負責任、毫無擔當的表現。（周志豪攝）

批執政黨不負責任、沒擔當 朱立倫：北北桃參選人全落跑

民進黨今天確定提名衛福部長陳時中參選年底台北市長，國民黨主席朱立倫下午批評，包含陳在內，民進黨年底北北桃三都市長選舉提名人選是「全面落跑」情形，這就是執政黨最不負責任、毫無擔當的表現。

朱立倫表示，當前疫情仍然嚴峻，死亡率居高不下，民進黨竟讓中央防疫指揮官陳時中落跑參選台北市長，拚年底選情不顧疫情，世界罕見；而一個原聲稱只選台北市長的人，因政治考量與個人前途最後突然轉彎選新北市長。

此外，朱立倫說，新竹市長也創下台灣地方自治史上第一位現任市長直接落跑，但不是到中央服務，而是到另一縣市的桃園市選市長紀錄；甚至連副市長也直接落跑要選舉，這也是空前未見。

朱立倫說，相對於民進黨在北北桃三都提名的市長人選是全面落跑，國民黨則負責任在北北桃推出有經驗、穩健最能帶領全民的首長。

朱立倫表示，新北市長侯友宜聲望高，不談政治每天全力為市民打拚，做好防疫工作；桃園市長參選人推出有行政經驗具國際觀科技遠見的前行政院長張善政；台北市有立委蔣萬安努力基層位市民打拚。

朱立倫說，國民黨是負責任政黨，不可能讓現任首長落跑不顧疫情，在提名過程中或有一些現任首長，必須兼顧防疫行政工作，所以會以最負責的態度，適時的推出、提名現有的首長。